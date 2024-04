Lo scandalo è clamoroso: scattano gli arresti per due calciatori

L’indiscrezione rischia seriamente di far saltare il banco. La ricostruzione di quanto successo. Ecco cosa rischiano i due calciatori.

Eventi nel rettangolo verde, ma non solo. Non sono pochi, infatti, gli eventi legati al mondo del calcio che purtroppo con questo meraviglioso sport non hanno nulla a che fare. L’ultima notizia, se confermata, getterebbe nuove ombre inquietanti.

Secondo quanto evidenziato dal Daily Mail, infatti, la Premier League potrebbe essere inghiottita in un nuovo scaldalo. Stando a quanto evidenziato dalla fonte britannica, infatti, due calciatori diciannovenni che militano nel massimo campionato inglese, e per giunta nella stessa squadra, sarebbero finiti sotto la lente di ingrandimento della giustizia.

Arrestati nei giorni scorsi con l’accusa di violenza sessuale, i due indagati – la cui identità non è stata rivelata – sono stati momentaneamente rilasciati su cauzione. Dalle prime ricostruzioni lo stupro sarebbe avvenuto venerdì notte della scorsa settimana. Interrogato direttamente nella pancia dello stadio, uno dei due calciatori avrebbe trascorso la notte in commissariato. L’altro calciatore coinvolto, invece, sarebbe stato fermato un giorno dopo e interrogato sempre con l’accusa di violenza sessuale. Come già evidenziato, non è stato diffuso ai media l’identità dei due calciatori indagati. Staremo a vedere se ed eventualmente in che direzione seguiranno sviluppi. Si aspettano chiaramente conferme ufficiali per avere un quadro puntuale della situazione.