Penalizzazione ufficiale ai biancocelesti: classifica italiana ribaltata

Penalizzazione ufficiale anche ai biancocelesti: la classifica italiana è ribaltata. Ufficiali anche multe e squalifiche. Ecco quello che è successo

La doppia penalizzazione è ufficiale e verrà scontata nella prossima stagione. La Figc, anzi il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica, ha preso una decisione importante nei confronti di due club che sono stati sanzionati, così come si legge sul sito della Federazione, a seguito di violazioni di natura amministrativa.

“Nell’ambito di diversi procedimenti – si legge – il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva, l’Alessandria (Girone A di Serie C) e il Brindisi (Girone C di Serie C). I due club sono stati altresì sanzionati con ammende per complessivi 15.500 euro, l’Alessandria, e 1.000 euro, il Brindisi. A seguito di violazioni di natura amministrativa, il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con un’ammenda di 3.000 euro anche la Fermana (Girone B di Serie C)”.

Scattano anche multe e squalifiche

Ma non ci sono solamente i punti e le multe, ma anche le squalifiche che vanno a colpire i dirigenti dei club in questione. “Il TFN ha inoltre sanzionato con complessivi 12 mesi di inibizione (e un’ammenda di 1.500 euro) il presidente del Cda e amministratore unico dell’Alessandria Andrea Molinaro, con 5 mesi di inibizione (e 1.000 euro di ammenda) l’amministratore unico del Brindisi Mariachiara Rispoli e con 2 mesi di inibizione l’amministratore unico della Fermana Umberto Simoni”.

Insomma, la mano è pesante per i club coinvolti in questa situazione che dovranno rimboccarsi le maniche il prossimo anno per raggiungere gli obiettivi preposti. Non tanto la Fermana, che non avrà punti da scontare, ma Alessandria e Brindisi con un meno sei in classifica dall’inizio del campionato inizieranno in salita totale la prossima annata. Non è un buon viatico, senza dubbio. Ma ormai sotto questo aspetto la Federazione ha deciso di andarci giù pesante.