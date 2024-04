Roma, Ndicka accelera: ecco quando torna

Dopo gli esami di ieri che hanno escluso qualsiasi problema, il difensore della Roma accelera. Ecco quando dovrebbe tornare a disposizione di De Rossi

Passata la paura è il momento di pensare a tornare in campo. Di pensare a mettersi quelle terribili ore alle spalle e ricominciare a vivere. Perché vivere, per Ndicka, è allenarsi a Trigoria, aiutare i compagni nei prossimi appuntamenti. E da oggi lo potrà fare dopo gli esami di ieri.

La notizia più importante per il momento è arrivata da Villa Stuart dove l’ivoriano ha fatto gli esami che come vi abbiamo raccontato hanno dato esito negativo: nessun problema cardiaco e il pneumotorace che lo aveva costretto ad accasciarsi al suolo in Friuli è solamente un brutto ricordo. Oggi si rivedrà in campo insieme ai compagni, magari non subito a mille all’ora, ma nella sua testa ci sono già gli obiettivi.

Roma, Ndicka già col Napoli

Secondo Il Messaggero in edicola questa mattina non è del tutto da escludere una sua presenza, almeno in panchina, già contro il Napoli domenica sera. Avendo saltato solamente poco più di una settimana di lavoro, con un paio di partite in mezzo, non c’è bisogno di chissà quale forzatura. Difficile, comunque, vederlo tra i convocati al Maradona, l’obiettivo principale è un altro.

La gara contro il Leverkusen – così come per Lukaku – è il target più reale, quello più vicino alla realtà. Insomma, un’altra settimana di lavoro dentro il centro sportivo per poi essere pronto alla sfida delle sfide. Una Roma che cercherà contro la squadra di Xavi, che fino al momento non ha perso una partita in stagione, di mettere magari la testa avanti in vista del match di ritorno previsto una settimana dopo. Discorsi che verranno affrontati a tempo debito, adesso l’obiettivo è quello di avere tutti a disposizione. Anche Ndicka, che ha iniziato la corsa verso il rientro. Forza Evan.