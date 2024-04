Udinese-Roma, De Rossi all’assalto: ha scelto la formazione

Udinese-Roma, in vista del recupero di domani contro i bianconeri di Cannavaro, Daniele De Rossi abbatte il turnover. Ecco le possibili scelte per una vittoria che potrebbe essere fondamentale

Domani torna in campo la Roma: venti minuti a Udine contro Cannavaro che ha appena preso il posto di Cioffi per prendersi una vittoria che si potrebbe rivelare fondamentale. Lo sa bene Daniele De Rossi che secondo quelle che sono le indiscrezioni di questa mattina non ha in mente di fare nessuna rivoluzione, nessun turnover. Niente di tutto questo.

In campo ci vanno i titolari, quelli che possono decidere con una giocata la partita, quelli che possono indirizzare il match e la stagione. E andiamo a vedere insieme quindi, almeno secondo quelle che sono le indiscrezioni del Corriere dello Sport, quali potrebbero essere le scelte di De Rossi per questo recupero che ha creato tantissime polemiche.

Udinese-Roma, in campo tutti i titolari

Se ve lo state chiedendo vi rispondiamo: sì, ci sarà Dybala, quasi sicuramente vicino ad Azmoun che dovrebbe prendere il posto che contro il Bologna è stato occupato da Abraham. L’attaccante inglese è dietro ancora fisicamente, quindi in campo ci va l’iraniano. Ancora in campo El Shaarawy, De Rossi gli chiederà uno sforzo e il Faraone non si tirerà di certo indietro.

Sicuro in mezzo al campo anche l’impiego di Paredes – squalificato contro il Napoli – con Cristante e Pellegrini al suo fianco. Mentre non giocheranno ovviamente Aouar e Huijsen, che sono stati sostituiti nella prima parte di gara e che quindi non possono tornare in campo. Probabilmente rimarranno anche a Roma domani, evitandosi il viaggio in giornata che DDR ha programmato. Dietro Llorente (anche lui out per domenica) affiancherà Mancini, a destra potrebbe esserci una maglia per Karsdorp e a sinistra dovrebbe tornare dal primo minuto Spinazzola. La Roma dei titolari per vincere contro i bianconeri.