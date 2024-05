De Rossi non basta: addio Roma e ritorno in patria

De Rossi non basta. La nuova Roma sta muovendo i primi passi. La conferma del tecnico sulla panchina giallorossa è soltanto l’inizio.

L’arrivo del nuovo anno ha sancito il grande cambiamento all’interno della società Roma. Il primo passo, datato 2024, della proprietà americana è stato l’esonero di José Mourinho. Atto non facile tenuto conto del prestigio del tecnico portoghese e della passione viscerale che circondava lo Special One.

Il mercato di gennaio, la cosiddetta finestra di ‘riparazione’ è stato, invece, l’ultimo atto ufficiale di Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma. Se la sostituzione di Mourinho si è risolta in un attimo, e con la decisione che il tempo ha sancito quale la migliore possibile, Daniele De Rossi, il ruolo di direttore sportivo è rimasto, da allora, scoperto.

Una casella vuota da riempire al più presto poiché la sessione estiva di calciomercato, la più importante della stagione, avanza a grandi falcate ed occorre pianificare il piano di rafforzamento. nelle ultime settimane, esattamente come avviene per i calciatori, nomi di prestigiosi direttori sportivi sono stati affiancati, più o meno realisticamente, alla società giallorossa.

Eccolo il nuovo Ds della Roma

Un ruolo strategico, spesso decisivo all’interno di un club. La Roma ha valutato attentamente il profilo cui affidare il ruolo di direttore sportivo. Tiago Pinto è ormai il passato, ma chi rappresenterà la Roma nell’immediato futuro?

Un nome è circolato con insistenza nelle ultime settimane: Nicolas Burdisso. Il dirigente della Fiorentina è, infatti, in procinto di lasciare il club di Rocco Commisso. Profilo ‘sponsorizzato’ in maniera particolare da Daniele De Rossi. sarà l’ex campione argentino il nuovo ds della Roma? No.

I fratelli Friedkin non smettono mai di sorprendere ed anche per il ruolo di direttore sportivo della Roma si sono orientati su un profilo poco attenzionato dai media. La scelta della proprietà americana sembra essere ricaduta su Florent Ghisolfi, attualmente direttore sportivo del Nizza.

Una Roma competitiva e sostenibile. Per Florent Ghisolfi l’identico programma che John Elkann ha chiesto a Cristiano Giuntoli per la Juventus. Ghisolfi rappresenta il nuovo che avanza ed uno dei ds più seguiti e stimati in ambito europeo. Con De Rossi i Friedkin hanno fatto centro. I tifosi giallorossi attendono il bis.