Gran ritorno Donnarumma in Serie A, il PSG accetta l’offerta: il futuro dell’ex Milan ha del clamoroso.

Il nome di Gianluigi Donnarumma è sempre stato in grado di generare polemiche e grandi attenzioni, in termini di calciomercato e non solo. Dal grande lancio al Milan con l’etichetta di predestinato alle polemiche e le critiche per atteggiamenti e richieste non sempre gradite o apprezzate dai rossoneri e dai suoi tifosi. Rinnovi contrattuali pretesi a cifre importanti e capacità di sfruttare al meglio il proprio nome e la propria età hanno portato il portiere a divenire uno degli elementi più discussi e centrali in Italia e in Europa, anche dopo l’allontanamento dal Milan.

Ad oggi militante in una delle migliori squadra al mondo come il PSG, il portiere campano ha talvolta generato discussioni e confronti anche rispetto ad un modus operandi non sempre ad altissimi livelli, con sbavature e disattenzioni ben note e di cui si avrà certamente memoria, senza che ciò lenisse, però, la consapevolezza rispetto allo spessore di chi resta, nel suo ruolo, uno dei migliori al mondo, anche in ottica futura.

Donnarumma alla Juventus, per il PSG non è incedibile: 50 milioni

A meno di un lustro di distanza dal suo discussissimo addio al Milan, Donnarumma potrebbe adesso far rientro in Italia, sollevando sicuramente una dose di polemiche e attenzioni non meno veemente. Particolare attenzione, su tale fronte, va rivolta allo scenario restituito dalle penne spagnole di Fichajes.com.

Stando a quanto da loro riferito, infatti, Gianluigi Donnarumma sarebbe finito nel mirino della Juventus, palesando non poco gradimento rispetto ad una nuova avventura in Serie A. Dopo i diversi errori che hanno macchiato anche questa edizione di Champions League, il PSG potrebbe dunque dirsi disposto a cederlo: il prezzo attuale si attesta sui 50 milioni di euro, con i due club in contatto da qualche settimana.