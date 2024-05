Belotti, la Fiorentina ha già avvisato la Roma

Calciomercato Roma, prima grana per Ghisolfi che sarà il prossimo direttore sportivo dei giallorossi. La comunicazione al club giallorosso sarebbe già arrivata. Ecco la situazione

La comunicazione a quanto pare sarebbe arrivata. E non ci sono possibilità che lo stesso rimanga nel club nel quale la Roma lo ha mandato nello scorso mese di gennaio. Sì, proprio così.

Nonostante quelle che erano le migliori intenzioni, e nonostante un apporto sotto il piano dell’impegno che effettivamente non è mai mancato, quelli che latitano sono i gol. Molti di meno rispetto a quello che è stato il suo passato. E tutto questo si era già visto dentro Trigoria, con una situazione stranissima soprattutto l’anno scorso, quando aveva chiuso, in Serie A, con zero reti. Ovviamente avrete capito che parliamo di Belotti, l’attaccante in prestito alla Fiorentina che, il suo score, non lo ha di certo migliorato.

Calciomercato Roma, Belotti torna

Con solamente due reti in 21 presenze fino al momento – mancano tre partite alla fine della stagione per lui, compresa la finale di Conference League – il bottino è così misero che, secondo quanto rivelato da Il Tempo, nessuno da quelle parti ha intenzione di far continuare l’avventura in viola dell’ex centravanti del Torino.

Una situazione questa che la Roma conoscerebbe già. E quindi Ghisolfi, prossimo all’annuncio ufficiale, ha una grana in arrivo, la prima si spera di non una lunga serie: quella di trovare una sistemazione per Belotti che, nonostante dentro Trigoria ci sia un attacco totalmente da rifondare, non sembra proprio essere nei piani di De Rossi per la prossima stagione. Almeno questa, al momento, sembrerebbe la via e poi sappiamo che durante il mercato e la preparazione potrebbe cambiare tutto. Difficile però in questo caso. Il nuovo direttore sportivo dovrà trovare una sistemazione al giocatore. E magari incassare qualcosa che porterebbe una plusvalenza piena visto che Belotti è arrivato nella Capitale a zero dopo la fine della sua avventura al Torino.