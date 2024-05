Calciomercato Roma, rinforzo gratis per De Rossi: firma ‘congelata’

Calciomercato Roma, rinforzo gratis in Serie A: opportunità e attesa per riabbracciare De Rossi

Le questioni di mercato sono sempre più vicine all’entrare nel vivo, alla luce dell’imminenza di una campagna acquisti che, a stagione completata, darà la possibilità di assistere a importanti cambiamenti, da diversi punti di vista, in casa Roma e non solo. In quel di Trigoria si attende da tempo un ricambio di non poco conto, tra le fila dei giocatori e non solo: se da un lato, infatti, le scadenze contrattuali di diversi elementi della squadra lasciano presagire la necessità di migliorare la squadra con profili sani, funzionali e ‘affamati’, è altrettanto giusto ricordare come diversi cambiamenti siano ormai prossimi a interessare anche il mondo dirigenziale.

Il nome di Ghisolfi, ad esempio, potrebbe fungere da catalizzatore ad un nuovo percorso, da avviare ovviamente con Daniele De Rossi, cui spetterà il compito di migliorare una squadra da lui reputata e definita importante ma, al contempo, distintasi per errori e limiti sui quali intervenire e lavorare proprio a partire dalle prossime settimane.

Calciomercato Roma, attesa per l’opportunità Nandez

Ecco, dunque, spiegata la canonica curiosità per un calciomercato che avrà tanto da dire e che, quest’anno, sarà amplificato anche dall’anelito di comprendere quale tipologia di scelte possa contraddistinguere il modus operandi di Ghisolfi, legato ovviamente alle scelte e alle richieste dello stesso De Rossi.

Su tale fronte, una giornata molto importante è stata quella di ieri, con l’infittirsi di un nome già accostato alla Roma in passato e che, nelle ultime ore, sarebbe risultato nuovamente molto vicino all’etere capitolino. Trattasi, ovviamente, del centrocampista del Cagliari, Nathan Nandez, reduce dalla grande impresa con Ranieri e ormai prossimo alla scadenza contrattuale. A fare il punto sulla sua situazione sono state le penne di Calciomercato.it, che hanno evidenziato l’interesse della Roma ma, al contempo, l’attuale assenza di scenari concreti o accordi tra le parti.

La Roma resta interessata e lo stesso giocatore potrebbe vedere nell’esperienza con l’ex collega De Rossi una bella opportunità: la situazione resta, però, in pieno divenire e ben lungi dalla conclusione. Seguiranno aggiornamenti.