Chiesa lascia la Juve, scambio choc in Serie A: arriva con Conte

Conte e Chiesa insieme, scambio choc con la Juventus per ripartire subito. L’annuncio sullo scenario di mercato clamoroso

Tra le delusioni principali di un campionato ormai vicinissimo alla sua conclusione, figura sicuramente il Napoli di De Laurentiis, ben lungi dal rispettare quella brandizzata volontà di ambire a traguardi mondiali dopo l’apposizione del terzo scudetto in bacheca lo scorso anno. Un mercato, forse, non all’altezza, scelte sul post-Spalletti non azzeccatissime e una gestione che pare aver lasciato soprattutto strascichi e malcontento hanno fatto da filo rosso ad una gestione post-scudetto a dir poco disastrosa.

Con ogni probabilità, il Napoli, ora superato anche dal Torino di Juric, non avrà nemmeno la possibilità di giocarsi la Conference League: un risultati clamoroso, in negativo, che starà certamente facendo porre i giusti interrogativi al Presidente De Laurentiis, circa gli elementi che non abbiano funzionato bene durante la fase decisione ma, soprattutto, in vista di una riorganizzazione che dovrà assicurare una immediata ripartenza.

Napoli, Conte ti porta Chiesa: annuncio e scambio a sorpresa con Raspadori

Ecco, perché, dunque, anche in casa Napoli una rivoluzione è quantomeno preventivabile, anche alla luce di quell’incastro sulle panchine che, in una situazione di necessità alla risalita, non può portare una piazza come quella campana a ignorare la posisbilità di arrivare ad Antonio Conte.

Su tale scenario, in particolar modo, è andato in onda un importante confronto sui canali Juventibus che, oltre a Luca Momblano, ha coinvolto Antonello Angelini, che si è espresso con chiarezza anche su una clamorosa opportunità di scambio Napoli-Juventus che potrebbe prossimamente verificarsi.

Angelini: “Conte se resta fermo è un bene per la Juve, ma per il bene del calcio è un personaggio che deve sempre essere operativo sulle panchine. Se si incastrano le caselle come penso, con Thiago Motta alla Juventus ci potrebbe essere un’offerta del Napoli per Chiesa, magari con contropartita. Ho l’impressione che si faccia un gioco delle parti al rialzo e al ribasso, con De Laurentiis che fa uscire vari nomi come Pioli e Gasperini e Conte che si dice stufo del Napoli”.

La risposta di Luca Momblano: “Conte ha una lista in caso di accordo col Napoli, con la consapevolezza di non dover giocare la Champions ma con l’obiettivo di ripartire fortissimo in Italia. Da quanto so, le parti sono ancora lontanucce, con Conte che non è convinto del sistema Napoli. La lista presenta nomi come Carnesecchi, Buongiorno, Lukaku, Koopmeiners e, soprattutto, Federico Chiesa. Se dovesse accettare Napoli, vorrebbe provarci: va ricordato che è molto amico del padre Enrico”.

Segue, su tale argomento, la chiosa di Angelini: “Il Napoli potrebbe avere la contropartita giusta, si tratta di una punta: è Raspadori. Nella testa di chi allenerà la Juventus, può essere il nome giusto per far tirare il fiato a Vlahovic”: