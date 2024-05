Conte al posto di Mourinho: accordo e decisione presa

Conte al posto di Mourinho, clamorosa ipotesi che vede coinvolti l’ex tecnico della Roma e l’ex tecnico della Juventus: decisione già presa

Conte e Mourinho, due allenatori che non hanno certo bisogno di presentazioni e ancora alla ricerca di una panchina per il prossimo anno. Lo Special One viene dalla delusione dell’esonero con i giallorossi, a causa di un campionato nel quale ha raccolto decisamente molto meno di quello che era il valore della rosa.

Con lui infatti la formazione capitolina era scivolata addirittura in nona posizione, un campanello d’allarme che la società non ha potuto ignorare, e che ha portato appunto al definitivo addio. Dall’altra parte c’è invece Antonio Conte, che dopo le recenti esperienze lavorative all’estero sembrerebbe intenzionato a tornare finalmente in Italia.

A sorpresa però potrebbe esserci uno scenario inaspettato, con Conte che arriverebbe proprio al posto di Mourinho, l’accordo c’è e la decisione è già stata presa, l’ipotesi resta clamorosa.

Conte al posto di Mourinho: c’è già un accordo

Così come Mourinho anche Antonio Conte è alla ricerca di una panchina per tornare ad allenare, e magari farlo in Italia. Il suo nome era finito anche in ottica Roma prima dell’arrivo di Daniele De Rossi, ma non solo. L’ex tecnico della Juventus ha diversi estimatori nel nostro paese, tra i quali c’è anche la Juventus, il Milan, ed il Napoli, con questi ultimi due club alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni però Conte sarebbe stato tentato da un club estero, ovvero il Fenerbache. La formazione turca aveva anche contattato più volte Mourinho, tanto che il presidente del club si sbilanciò dicendo addirittura di aver trovato un accordo economico con l’ex manager della Roma.

🚨 Antonio #Conte contattato dal @Fenerbahce, ma il tecnico ha declinato. Ha già un accordo con un club italiano… pic.twitter.com/jPG8EFQPqC — Marco Varini (@mvcalcio) May 22, 2024

La società turca avrebbe provato dunque a strapparlo alla concorrenza, tuttavia secondo quanto riporta Marco Varini, ci sarebbe già un accordo tra Conte ed un club italiano, ragion per cui la trattativa con i turchi non andrà in porto.