Firma a stelle e strisce: nuovo incasso per i Friedkin

Calciomercato Roma, tesoretto in vista con la firma a stelle e strisce nella sessione estiva. C’è l’interesse di mezza Europa sulle tracce del calciatore statunitense.

Una sola giornata separa la Roma dal termine della stagione, chiusa al sesto posto dopo la vittoria interna contro il Genoa. Al momento la squadra guidata da Daniele De Rossi è qualificata alla prossima edizione dell’Europa League, ma tutto potrebbe cambiare in caso di vittoria del trofeo da parte dell’Atalanta. Qualora stasera gli orobici dovessero vincere la finale di Dublino, e poi mantenere la quinta posizione in campionato, per la Roma si aprirebbero le porte della Champions League. Una piccola speranza che però potrebbe cambiare di gran lunga gli scenari del calciomercato estivo in casa giallorossa.

La società guidata dai Friedkin si appresta a nominare Florent Ghisolfi come nuovo Direttore Sportivo. Il dirigente francese, in arrivo dal Nizza, dovrà sciogliere diversi nodi sul fronte delle entrate e delle uscite. L’erede di Tiago Pinto però sarà alleggerito dai vincoli che la UEFA ha posto nelle ultime sessioni di mercato in casa Roma, garantendo maggiore manovre di investimenti in vista dei mesi estivi. Un’altra mano ai movimenti in entrata in casa giallorossa, oltre alle cessioni ed il risparmio degli stipendi in arrivo, la può dare un tesoretto a stelle e strisce. La firma imminente apre all’incasso immediato per la società giallorossa dal campionato belga.

Calciomercato Roma, incasso Reynolds: c’è la fila per il terzino

Riflettori puntati su Bryan Reynolds, terzino statunitense che non è riuscito ad imporsi con la maglia della Roma. Il laterale classe 2001 la scorsa estate è stato acquistato a titolo definitivo dal Westerlo, con la Roma che ha mantenuto una percentuale sulla rivendita pari al 25%.

In Belgio il calciatore statunitense ha trovato continuità in campo, tanto da far azionare diversi club sparsi per l’Europa. Sembra esserci la fila per l’ex Roma, diverse squadre di Championship hanno inviato osservatori sulle tracce del laterale destro. Anche dalla Francia e dalla Turchia ci sarebbero offerte in arrivo, la speranza della Roma è che si scateni un’asta al rialzo, che consegnerebbe un incasso immediato ai Friedkin.