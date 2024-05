Calciomercato Roma, un brasiliano goleador per De Rossi

Calciomercato Roma, un brasiliano per De Rossi: stagione clamorosa condita da 13 gol e 12 assist. I giallorossi ci stanno pensando per la prossima stagione

Un brasiliano per De Rossi. Senza però chissà quali pensieri o sogni di gloria. Perché quando nel calcio qualcuno cerca di prendere un verdeoro allora si sa, le emozioni potrebbero scatenarsi in maniera veloce e incontrollata. Ma non in questo caso.

Se la Roma a quanto pare un paio di colpi li ha in mente, con Nandez che sembra in dirittura d’arrivo e con Doig entrato nel mirino del club giallorosso, dalle parti di Trigoria (sono lì, adesso, anche gli uffici societari) le lunghe manovre sono iniziate. E secondo le informazioni che sono state riportate da Leggo questa mattina, c’è un altro nome che, a quanto pare, piace ai giallorossi.

Calciomercato Roma, occhi su Gabriel Sara

Il profilo è quello di Gabriel Sara, brasiliano del Norwich, Championship inglese, classe 1999, che ha un contratto con gli inglesi fino al 2026. La sua stagione è stata davvero straordinaria: in 46 presenze stagione ha messo a referto 13 gol e 12 assist, numeri davvero importanti per un centrocampista centrale che, all’occorrenza, può anche essere impiegato come difensore centrale.

Su transfermarkt la valutazione del cartellino è di 16milioni di euro, ma come vi abbiamo raccontato lo scorso 30 aprile noi di Asromalive.it gli inglesi chiedono qualcosa in più, dai 25 ai 30 vista la stagione clamorosa. Cresciuto nel San Paolo, è arrivato in Inghilterra nel 2022 e ha vestito ovviamente solo la maglia del Norwich. La sua esperienza da quelle parti potrebbe essere al capolinea soprattutto se dovesse arrivare l’offerta della Roma. Vedremo se sarà così. Intanto questo è un altro nome da iscrivere alla lista di quelli accostati ai giallorossi. E il calciomercato nemmeno è partito.