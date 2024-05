Roma in Champions, lo show dell’Atalanta riapre tutto: ecco le combinazioni

Il trionfo della compagine di Gasperini è un assist importante per la Roma, che ora può continuare a sperare di acciuffare in extremis un posto in Champions League

Atalanta in Paradiso. Grazie alla tripletta da urlo di Lookman la compagine di Gasperini asfalta il Bayer Leverkusen e vince l’Europa League. Dominio totale dei nerazzurri, capaci di orientare la sfida sin dai primi minuti con Lookman, autore di una prestazione pazzesca.

Inaridendo le fonti di gioco del Bayer con un pressing asfissiante, Koopmeiners e compagni hanno fatto il bello e il cattivo tempo al cospetto della non perfetta retroguardia di Xabi Alonso. Avendo il mano il pallino del gioco sin dal fischio d’inizio, gli orobici hanno dato la sensazione di poter gestire i ritmi della gara a loro piacimento. Quella dell’Atalanta, inoltre, è una vittoria che “chiama” in causa anche la Roma. Con la vittoria dell’Europa League da parte dei nerazzurri, infatti, i giallorossi sono ancora in corsa per riuscire a strappare il pass per la prossima edizione della Champions League. Dopo aver conquistato matematicamente il sesto posto in classifica, la Roma ha ancora una chance di conquistare l’accesso alla massima competizione continentale.

Roma in Champions League, assist Atalanta: ecco tutte le possibili combinazioni

Benché i giallorossi non siano padroni del proprio destino, Dybala e compagni hanno ancora una speranza. Tutto, però, dipenderà ancora dall’Atalanta di Gasperini. La Roma si qualificherebbe in Champions League, infatti, nel caso in cui i nerazzurri dovessero chiudere al quinto posto in campionato.

Qualora gli orobici dovessero piazzarsi al quarto o al terzo posto, invece, per la Roma non si sbloccherebbe l’ulteriore posto per l’accesso in Champions. Ricordiamo che l’Atalanta, a quota 66 punti, è a due lunghezze di distanza da Bologna e Juventus ma ha una partita in meno vista la sfida con la Fiorentina ancora da recuperare. Gli ultimi 180 minuti della stagione dell’Atalanta, dunque, rappresenteranno un crocevia fondamentale per la futura programmazione della Roma. Staremo a vedere cosa succederà.