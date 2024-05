Roma-Juventus, porta sbattuta in faccia: assist per la firma

Le ultime indiscrezioni dalla Spagna fugano ogni dubbio: il via libera è un regalo al bacio per Roma e Juve (tra le altre)

Dopo la nomina ufficiale del nuovo DS, la Roma darà il via a quella che si appresta a configurarsi come una sessione di calciomercato densa di cambiamenti, sia in entrata che in uscita.

Non sono pochi, infatti, i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica giallorossa, che si appresta a prendere in considerazione quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi. Sotto questo punto di vista il mercato dei parametri zero rappresenterà un’ottima fonte dalla quale attingere possibili occasioni. Accostato a diversi club di Serie A, quello di Mario Hermoso è uno dei profili più chiacchierati delle ultime settimane. E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’esperto difensore spagnolo non ha ancora raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per il rinnovo del suo contratto in scadenza tra poche settimane.

Calciomercato Roma, rottura definitiva: salta il rinnovo di Hermoso con l’Atletico Madrid

Contrariamente a quanto ventilato nelle scorse ore, le chances che Hermoso rinnovi il suo contratto con l’Atletico Madrid non sembrano essere molto alte. Stando a quanto evidenziato da As, infatti, i colloqui per il possibile prolungamento del difensore nella capitale spagnola si sono interrotti ormai da mesi.

Sebbene Simeone stia spingendo affinché le parti riescano a trovare un accordo, quindi, Hermoso è destinato a cambiare aria. Ragion per cui club italiani come Juventus, Roma, Inter e Milan, da tempo sulle tracce del calciatore, potrebbero ritornare a farsi vive. La concorrenza, però, non starà con le mani in mano. Dopo i sondaggi effettuati da diversi club sauditi e da alcune compagini della Mls, non poche squadre della Premier hanno lanciato i primi segnali importanti per capire la fattibilità dell’operazione. Ad ogni modo la partita è ancora aperta. Staremo a vedere se Roma, Juve o Inter riusciranno a ritagliarsi un ruolo importante, fermo restando che qualche sondaggio per Hermoso è arrivato anche dalla Turchia.