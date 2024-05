150 milioni e addio Chiesa, il grande ex ‘rovina’ la Roma

Calciomercato Roma, intreccio Chiesa-Salah: 150 milioni e doppio scenario con il grande ex.

Tante questioni desteranno l’attenzione degli addetti ai lavori e del mondo Roma tutto nel corso delle prossime settimane, quando ai piani alti di Trigoria si cercherà di apparecchiare nel migliore dei modi la strada per permettere a Daniele De Rossi di lavorare con una squadra plasmata e migliorata in vista del futuro. Molto passerà per le capacità decisionali del nuovo volto giallorosso, Ghisolfi, prossimo a catalizzare un iter che permetta di accontentare il tecnico.

Le richieste di quest’ultimo, almeno in termini di tipologia di profili ricercati per la Roma del futuro, parrebbero essere abbastanza chiare e passeranno prossimamente per la nobile discriminante della Champions League. Ancora legata al cammino dell’Atalanta, la massima qualificazione continentale assicurerebbe un coadiuvante economico di non poco conto alla società e allo stesso Ghisolfi, ai fini di un miglioramento della squadra con la conferma della sua ossatura e l’approdo di giocatori pronti, funzionali e forti.

Calciomercato Roma, intreccio da 150 milioni Chiesa-Salah

A tal proposito, un nome in grado di stimolare le recenti attenzioni è stato sicuramente quello di Federico Chiesa, altisonante quanto nobile e perfettamente coerente con gli aneliti di una squadra che, come la Roma, si reputi intenzionata a raggiungere quanto prima i punti più alti della classifica, competendo altresì con la medesima convinzione di questi ultimi anni anche in campo europeo.

Il profilo della Juventus, il cui futuro pareva essere legato anche all’ormai chiaro ed ufficialmente disambiguato destino di Massimiliano Allegri, piace però non poco anche all’estero. Al di là delle difficoltà già insite ad uno scenario che preveda un suo allontanamento da Torino, vanno infatti aggiunte anche le grandi avances che il figlio d’arte potrebbe prossimamente ricevere.

In particolar modo, secondo Team Talk, il Liverpool avrebbe individuato in Chiesa, il cui contratto è in scadenza nel 2025, il profilo ideale per ovviare ad un’eventuale partenza di Mohamed Salah, che quest’anno, al fronte di offerte simili a quelle dello scorso anno, (quando i Reds rifiutarono numeri da capogiro che rasentavano i 150 milioni di euro) potrebbe lasciare Anfield