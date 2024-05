Addio giallorosso e firma rossonera: accordo e annuncio ufficiale

In attesa di conoscere la competizione europea a cui parteciperà la Roma di De Rossi l’anno prossimo bisogna registrare un addio giallorosso.

Dopo la vittoria dell’Europa League di ieri sera da parte dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, alla Roma basta solo un altro step per accedere alla prossima edizione della Champions League, ovvero il quinto posto finale proprio della ‘Dea’.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, infatti, è quinta in campionato, ma con due punti di distacco dalla coppia formata dal Bologna e dalla Juventus. Inoltre, i bergamaschi hanno anche da recuperare la sfida con la Fiorentina. Alla Roma di Daniele De Rossi, considerando che è già sicura del sesto posto, tocca solo aspettare l’andamento della ‘Dea’ in queste due partite.

Nel frattempo, ovviamente, intorno alla squadra giallorossa stanno circolando tantissime indiscrezioni di mercato. Anche perché nella giornata di ieri è stato ufficializzato l’annuncio di Florent Ghisolfi come nuovo direttore sportivo della Roma. Mentre, proprio in queste ore, bisogna registrare un’altra notizia che riguarda una ‘ vecchia figura’ del club capitolino.

Tiago Pinto ha trovato l’accordo con il Bournemouth: sarà il ‘presidente of football operations’

Come riportato dal portale ‘gianlucadimarzio.com’, infatti, Tiago Pinto ha trovato l’accordo con il Bournemouth. L’ex general manager della Roma ha firmato con il club inglese un contratto di ben tre anni.

Tiago Pinto nel Bournemouth ricoprirà un ruolo importante, visto che sarà il ‘president of football operations’. Il dirigente portoghese, quindi, non si occuperà solo del ‘semplice’ calciomercato, ma di tutta la gestione della squadra inglese, la quale è arrivata dodicesima nella Premier League terminata domenica scorsa. L’annuncio ufficiale dell’accordo tra il portoghese ed il Bournemouth, dopo una trattativa molto rapida, ancora non è arrivato, ma tutti lo attendono nelle prossime ore.