Addio Milan senza clausola: Leao è già in volo

Bomba Milan, addio Leao: offerta choc al giocatore per lasciare i rossoneri. Alla fine di questa settimana si dovrebbe iniziare a discutere. Ecco quello che potrebbe succedere

Sembrava che la prossima finestra di mercato potesse avere una protagonista in meno, vale a dire l’Arabia Saudita. Perché un anno dopo i botti, sono molti, forse, quelli che si sono pentiti della scelta. O forse ci sbagliamo tutti ed è stato solamente Henderson che ha deciso di fare subito ritorno in Europa.

E sarebbe un abbaglio clamoroso, ovviamente, se le indiscrezioni che questa mattina sono state lanciate dal sito portoghese, ojogo, venissero confermate. Una notizia bomba, una di quelle che potrebbero cambiare clamorosamente gli obiettivi di una squadra italiana. Sì, perché si parla di Rafa Leao. Il rossonero, infatti, sarebbe entrato nel mirino di un club importante, che ha come allenatore uno che a Rafa lo conosce bene, avendolo lanciato nel calcio che conta.

Bomba Milan, offerta choc per Leao

Nel mirino dell’Al Hilal di Jorge Jesus ci è finito appunto Leao. E, si legge, di una possibile trattativa che dovrebbe iniziare sul finire di questa settimana. Si parla di intermediari pronti a intervenire sulla questione e si parla anche di cifre, soprattutto per il costo del cartellino, oltre che del padre, ovviamente, che gestisce il giocatore. Non la clausola rescissoria che tocca i 175 milioni di euro, ma sicuramente un’offerta a tre cifre, di quelle che sono difficili da rifiutare. Insomma, da quelle parti stanno decidendo di fare sul serio e anche molto.

E poi, in tutto questo, ovviamente si parla anche di un’offerta che potrebbe essere abbastanza clamorosa per il giocatore portoghese sotto l’aspetto dello stipendio. Non si bada a spese, lo abbiamo capito, e chi vuole cambiare totalmente la propria vita, e guardare con enorme ottimismo al futuro, va a farsi anche un paio di campionati in Arabia Saudita per sistemare le future generazioni della propria famiglia. Insomma, anche Leao potrebbe essere tentate da una valanga di milioni di euro che si potrebbe trovare sul proprio conto corrente. Incredibile ma vero.