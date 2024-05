Assist Oaktree alla Roma: De Rossi chiama Frattesi

Giungono nuove indiscrezioni in merito ad un affare potenzialmente decisivo per il mercato giallorosso. I tifosi della Roma iniziano a sognare un clamoroso ritorno

La sensazione che la Roma dei Friedkin sia pronta a subire una profonda metamorfosi della rosa è ormai diffusa tra i vicoli della città eterna, dove i sostenitori giallorossi stanno sognando all’unisono un mercato che possa permettere a DDR & co. di tornare a competere in zona Champions (intendiamo quella ‘tradizionale’ dei primi quattro posti). Svariato materiale calcistico è da valutare in termini di possibili uscite, visti i numerosi contratti in scadenza, gli altrettanti prestiti in bilico e le possibili plusvalenze da chiudere.

Parlando proprio di plusvalenze, la notizia più lieta per i giallorossi è relativa proprio alla rinnovata possibilità di evitare plusvalenze obbligate, che avrebbero necessariamente ridotto lo spazio di manovra di Ghisolfi e colleghi, oltre ad occupare tempo e risorse utili al concepimento del nuovo undici titolare. In tutto ciò vi è anche da considerare il fatto che il nuovo DS Ghisolfi non sia stato ufficialmente confermato, il che, almeno sulla carta, lo vedrebbe ancora occupato a gestire le operazioni del Nizza, sua attuale società di appartenenza.

Tuttavia, la conferma di Daniele De Rossi per il prossimo anno ha certamente permesso ai vertici capitolini di avere un punto di riferimento reale sul da farsi. Difatti, in assenza di un direttore sportivo in grado di donare una precisa linea strategica al mercato, un fruttuoso dialogo con DDR avrà certamente aiutato a comprendere esigenze e lacune della rosa.

Oaktree pronto a perdere Frattesi, De Rossi sogna

Daniele De Rossi sembra avere perfettamente chiare le insufficienze che il mercato estivo dovrà tentare di colmare. Il suo sistema di gioco, fatto di continue sovrapposizioni e di un assetto contemporaneamente propositivo e solido, si sposa a fatica con le caratteristiche di una rosa costruita da Pinto per soddisfare la caratteristiche tattiche di José Mourinho.

Non è un caso che, nel corso delle ultime apparizioni ai microfoni dei giornalisti, DDR abbia più volte ribadito come alla squadra occorra dinamicità, per esempio in termini di ali offensive (ogni riferimento a Federico Chiesa è puramente casuale). Ecco che, sempre parlando di recenti dichiarazioni, il comandante di Ostia ha esposto pubblicamente il proprio rammarico per la partenza di Davide Frattesi e Riccardo Calafiori, entrambi prodotti delle giovanili giallorosse, persi dalla Roma in corso d’opera, ma tutti e due a dir poco desiderabili agli occhi di De Rossi.

Concentrandoci su Frattesi, come riporta il Corriere dello Sport, pare che DDR non si sia limitato a ripensarci rammaricato prima di addormentarsi, ma sembrerebbe che l’ex numero 16 giallorosso abbia manifestato alla società la volontà di fare un tentativo per riportarlo a casa. Le caratteristiche del classe ’99 si sposano con sorprendente precisione al tipo di centrocampo desiderato da DDR, grazie alle rinomate capacità di inserimento manifestate nel corso degli anni dal talento romano.

Se fino a qualche mese fa pareva utopico pensare che Frattesti potesse lasciare l’Inter dopo un così breve lasso di tempo (è tornato disponibile ad Inzaghi a luglio 2023), ecco che oggi, in seguito alle velleità di ristrutturazione manifestate dal fondo Oaktre e al modesto impiego di Frattesi nel corso della stagione, il panorama è sensibilmente diverso e anche le volontà del calciatore potrebbero essersi rinnovate. Attualmente il valore del giovane centrocampista si attesta intorno ai 30 milioni di euro, che difficilmente potranno essere erosi a causa di un contratto in scadenza nel 2026.