Calciomercato Roma, addio UFFICIALE e nuovo destino per Chiesa

È giunta nelle scorse ore un conferma ufficiale in grado di modificare radicalmente gli equilibri attualmente vigenti in Serie A

Il campionato di Serie A è pronto a subire una vera e propria rivoluzione nel corso dell’estate, a causa di una serie di inevitabili restyling che colpiranno la gran parte delle big nostrane. Nella parte sinistra della classifica è ormai noto come siano decisamente di più i club pronti a cambiare allenatore che quelli convinti a confermare quello attuale, con un frenetico valzer di panchine che inizia a rivelare i propri protagonisti e le possibili destinazioni.

Insieme agli allenatori sono pronti a trasferirsi anche un gran numero di calciatori, tra chi è deciso ad abbondare l’Italia e chi, al contrario, sarebbe disposto a passare da una big e l’altra, con buona pace dei tifosi delusi. In tal senso è giunta negli scorsi minuti una conferma ufficiale, in merito ad uno dei movimenti di mercato più attesi e potenzialmente decisivi per la prossima stagione e quelle avvenire.

Motta alla Juve, Chiesa prepara le valige?

Adesso è davvero ufficiale… Dopo voci, indiscrezioni, speculazioni, ipotesi, sogni e smentite è finalmente giunta la conferma che Thiago Motta non allenerà il Bologna nel corso della prossima stagione. Con una nota ufficiale è stata direttamente la società bolognese a comunicare le circostanze che hanno portato alla conferma del mancato rinnovo di Motta: “Nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla Società l’intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909. Preso atto della decisione, il Club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”. La nota sembrerebbe fungere anche da conferma in merito alla chiusura dell’accordo Motta-Juventus, che, secondo quanto emerso, si concretizzerebbe in un contratto triennale.

Una conferma che, alla luce delle recenti indiscrezioni relative ai piani di Motta alla guida della Juventus, potrebbe smuovere e non poco gli equilibri dell’incombente calciomercato estivo. L’approdo dell’ex centrocampista nerazzurro a Vinovo verrebbe inevitabilmente seguito da una serie di scelte ben precise sull’avvenire bianconero, in particolare in merito al possibile divorzio di Federico Chiesa dalla Vecchia Signora.

Difatti, come comunicato da Massimo Zampini ai microfoni di Juventibus, pare che Thiago Motta non inserisca l’eroe azzurro dell’Europeo 2020 tra gli incedibili, soprattutto considerando la possibilità di poterlo convertire da subito in quel capitale utile a portare a Torino un calciatore sensibilmente più compatibile con i propri desideri tecnico-tattici (ogni riferimento a Joshua Zirkzee o alla possibilità di trattenere Matias Soulé è puramente casuale). È così che Federico Chiesa, nel tentativo di rimanere nel bel paese, potrebbe iniziare realmente a intravedere all’orizzone la citta eterna, dove Daniele De Rossi lo attende a braccia aperte.