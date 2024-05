Dal Napoli alla Roma: ′cambio di passo′ in Serie A

Calciomercato Roma, nella testa di De Rossi i nomi ci sono per la prossima stagione. E Ghisolfi potrebbe tentare il colpo in Serie A. Ecco l’idea giallorossa

Continuano a spuntare nomi. Ma lo sappiamo, è così: adesso è arrivato quel momento dell’anno nel quale quasi ogni calciatore viene accostato alla Roma. Ovvio che le trattative sono una cosa diversa, però le parole di Daniele De Rossi durante le ultime conferenze stampa ci hanno sicuramente detto una cosa: che il tecnico ha le idee chiare per i prossimi innesti.

Vuole gente di gamba, capace di accorciare velocemente verso l’area di rigore avversaria, e abile soprattutto nell’uno contro uno. Ieri sera l’Atalanta ha vinto in questo modo l‘Europa League: accettando duelli in mezzo al campo che gli uomini di Gasperini hanno vinto quasi tutti. E questo permette di creare quella superiorità numerica che serve poi per attaccare gli spazi. Le idee, insomma, DDR ce le ha e anche abbastanza chiare. E Il Messaggero in edicola questa mattina svela quelli che potrebbero essere i nomi per la prossima Roma.

Calciomercato Roma, idea Folorunsho

Uno di questi è Folorunsho, centrocampista del Verona con un passato alla Lazio che a quanto pare è un profilo che dalle parti di Trigoria piace. Il cartellino è di proprietà del Napoli, e in Veneto quest’anno il centrocampista ha fatto benissimo, tant’è che si è guadagnato anche la stima di Luciano Spalletti che se lo potrebbe portare anche al prossimo Europeo.

E non è l’unico che potrebbe tentare Ghisolfi: sì, perché sempre secondo il quotidiano in edicola questa mattina un altro nome potrebbe essere quello di Fofana, adesso in Arabia Saudita, che nell’ultima stagione si è un poco perso ma che, però, è un elemento che starebbe abbastanza bene nella rosa della Roma. Insomma, le idee ci sono. Adesso servono i soldi per andare a chiudere la questione. E magari la Champions League potrebbe aiutare e anche molto.