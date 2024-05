Calciomercato Roma, scippo capitale per il nuovo Lukaku: ecco di nuovo il Milan. Gli ultimi aggiornamenti.

Importanti novità e questioni aspettano il mondo Roma nel corso delle prossime settimane quando, a stagione ufficialmente ultimata, sarà possibile appurare i margini di intervento da parte dei Friedkin per migliorare la squadra da mettere nelle mani di De Rossi per il prossimo percorso. La giornata odierna, su tale fronte, ha regalato ufficialità di non poco conto, con l’annuncio da parte del club circa l’approdo di Ghisolfi, pronto a catalizzare il tanto atteso iter con il tecnico giallorosso.

Una volta aver saputo e capito di più circa l’effettiva possibilità di poter contare eventualmente sul budget Champions League, ai piani alti di Trigoria si lavorerà per accontentare gli aneliti razionali ma ben precisi di mister DDR, che già nelle ultime settimane pareva voler lasciare intendere quale dovesse essere la strada da seguire per migliorare la rosa e ambire a traguardi sempre più importanti. Ciò, ovviamente, passerà non solo per l’approdo di giocatori ritenuti all’altezza, ma anche per la permanenza di quei profili che abbiano costituito l’ossatura principale della squadra nell’ultimo anno e nelle stagioni a dietro.

Se è difficile, dunque, pensare ad una Roma senza giocatori ormai ben inseriti nel contesto giallorosso, è altrettanto complicato darne per scontata una permanenza anche per gli anni a venire. Questo soprattutto con profili che si trovano in una situazione particolare quali Paulo Dybala o Romelu Lukaku. Trattenere l’argentino dipenderà dalle voglie del giocatore e dalle valutazioni di varia natura condotta dalla stessa società, oltre che da quella discriminante clausola che grande impatto potrebbe avere in questa vicenda.

Calciomercato Roma, scippo capitale per Guirassy: c’è ancora il Milan

La situazione Lukaku, invece, pare già più delineata, con un valore mai messo in discussione da un punto di vista tecnico e della centralità che gli sarebbe nuovamente assicurata all’interno del progetto di De Rossi. A complicare l’ipotesi di permanenza resta, però, l’elevata pretesa del Chelsea, con la Roma che, in caso di separazione definitiva dal 90, dovrà certamente trovare delle contromisure.

Negli ultimi mesi, un nome che pareva poter toccare lo stesso mondo giallorosso era stato quello di Serhou Guirassy, centravanti dello Stoccarda nel cui contratto figura una clausola rescissoria di circa 18 milioni di euro. Finito nel mirino dell’élite europea grazie al prezzo abbordabile e una stagione a dir poco nobile, il bomber è stato attenzionato anche dall’Atletico Madrid.

Un approdo nella capitale spagnola, secondo Todofichajes, sarebbe però attualmente complicato proprio dalle ingerenze del Milan, consapevole di doversi scontrare con il muro tedesco. Per prendere Guirassy, non ci saranno sconti: chi vorrà godere della fisicità e della qualità del centravanti franco-guineano, insomma, dovrà pagare la clausola. Avvisato lo stesso Atletico Madrid e un Milan che continua a muoversi su questa pista.