Ghisolfi anticipa il Milan: ecco l’erede di Lukaku alla Roma

Calciomercato Roma, il nuovo direttore dei giallorossi vuole presentarsi con un regalo. Ecco il bomber cercato da mezza Europa che potrebbe essere l’erede di Lukaku. Milan e Napoli avvertite

Il bomber per la Roma lo porta Ghisolfi. O almeno così spera il nuovo direttore dell’area tecnica dei giallorossi, ufficializzato dal club nella giornata di ieri. Il giovane dirigente, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, vorrebbe presentarsi con un regalo. Che sarebbe clamoroso.

Il reparto che deve essere rifondato è sicuramente l’attacco. Lukaku tornerà al Chelsea, Azmoun farà rientro al Bayer Leverkusen e nessuno dei due dovrebbe fare ritorno nella Capitale. A meno che non arrivi la Champions League e quindi forse le cose potrebbero cambiare. Tutto sta ovviamente a quelle che poi saranno le valutazioni sia di Ghisolfi sia di De Rossi. Con il primo, però, che ha in mente il grosso regalo.

Calciomercato Roma, ecco David

Il nome è quello di David, centravanti del Lilla, esploso in maniera clamorosa nelle ultime due stagioni in Francia con Paulo Fonseca in panchina. Nel mirino lo ha messo il Napoli, che cederà Osimhen, ma anche il Milan, proprio la squadra dove l’ex giallorosso dovrebbe andare ad allenare. Ha un contratto in scadenza il prossimo anno ma ha già comunicato al club di non voler rinnovare. E questa, secondo il giornale, è un’arma a doppio taglio.

Sì, perché se da un lato il prezzo del cartellino potrebbe essere contenuto (nei mesi scorsi, ad esempio, si parlava di 70milioni di euro), dall’altro le big europee si potrebbero muovere in maniera abbastanza pesante per un uomo che ha ancora margini di miglioramento e per il quale, il Lille, vorrebbe incassare una somma abbastanza importante. Oltre le due italiane, infine, ci sono come al solito le big della Premier League che potrebbero avviare ben presto i contatti per il centravanti. Non sarà facile. Ma se Ghisolfi riuscisse davvero nel colpo, inizierebbe sicuramente con il piede giusto la sua avventura nella Capitale.