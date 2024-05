Milan saccheggiato: lo prende il Bayern Monaco

Milan saccheggiato, il calciatore è finito nel mirino del Bayern Monaco che punta a rinforzare la rosa per la prossima stagione

Così come la Roma anche la stagione del Milan è stata decisamente sottotono. I rossoneri guidati da Pioli venivano da uno scudetto ed un buon piazzamento in campionato, ma quest’anno ci si aspettava qualcosa in più, specialmente in Europa. I diavoli erano tra i favoriti per la vittoria dell’Europa League, ma si sono dovuti arrendere davanti alla Roma di De Rossi.

Alla fine la classifica dice secondo posto, un traguardo di tutto rispetto, se non fosse però che il Milan non sia mai stato davvero pericoloso in chiave scudetto. Questo ha portato la dirigenza a porsi delle domande sul lavoro di Pioli in panchina, fino ad arrivare all’esonero che dovrebbe concretizzarsi alla fine del campionato.

Ci si aspettano dunque parecchi cambiamenti dalle parti di Milanello, con la prima che dovrebbe essere appunto l’addio di Pioli, mentre si fanno insistenti le voci di un altro addio. Il Bayern piomba sul giocatore, e adesso per i rossoneri trattenerlo sarà complicatissimo.

Milan saccheggiato: il Bayern ci prova per Hernandez

In estate ci si aspettano diversi colpi da parte della dirigenza del Milan, che avrà l’obbligo di provare ad allestire una rosa per provare a tornare a vincere il campionato. Non sarà facile, soprattutto viste le tante voci di addio che coinvolgono diversi dei titolarissimi.

Il primo è Leao, sul quale circolano le voci di un interessamento di alcuni club arabi, in particolare l’Al-Hilal, alla ricerca di un possibile sostituto visto l’imminente addio di Neymar per tornare in Brasile. Si parla di cifre folli, per le quali sarebbe difficile dire di no sia per il club che per il calciatore.

Il portoghese però non sarebbe l’unico pezzo pregiato che rischia di lasciare Milano in Estate. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo Marca il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Theo Hernandez, e non solo in caso di partenza di Alphonso Davies.

Il canadese dovrebbe trasferirsi anche lui a Madrid, ed il francese sarebbe un sostituto decisamente all’altezza, in più in Baviera ritroverebbe suo fratello Luis. Un’operazione che resta complicata visto l’elevata valutazione che il Milan fa di Theo Hernandez, ma il Bayern deve tornare a vincere, e per farlo servono calciatori di questo livello.