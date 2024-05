Scambio capitolino, nuovo blitz per Lukaku

Il futuro di Romelu Lukaku continua ad essere uno dei temi più caldi in casa Roma in vista del calciomercato estivo

Autore del decisivo goal che ha consegnato aritmeticamente il sesto posto in classifica alla Roma in Serie A, Romelu Lukaku è pronto a fare rientro al Chelsea e a vivere un’estate molto simile a quella precedente, che si concluse con l’arrivo in maglia giallorossa con la formula del prestito secco. Autore di 21 goal in tutte le competizioni, l’attaccante belga ha dimostrato con i numeri di potersi meritare una conferma nella capitale, ma gli elevati costi tra cartellino ingaggio rendono assai improbabile un simile scenario, almeno ad oggi.

Consci delle difficoltà economiche dei giallorossi, i Blues già da tempo stanno scandagliando il mercato alla ricerca di potenziali acquirenti dell’ex attaccante dell’Inter. Nei mesi scorsi, ad esempio, la dirigenza londinese ha incontrato la federazione araba per riproporre il cartellino del calciatore, che la scorsa estate rifiutò la destinazione, nonostante il Chelsea avesse accettato offerte da circa 45 milioni di euro.

Calciomercato Roma, scambio capitolino con Lukaku

A distanza di un anno, il Chelsea continuerà a chiedere la stessa cifra per cedere Big Rom, che prima di prendere in considerazione l’Arabia, è pronto ad aspettare le chiamate di club europei che possano ancora garantirgli palcoscenici importanti. In Serie A, si continua a parlare di Milan, ma soprattutto, di Napoli, ma quelle italiane non sono sicuramente le uniche compagini del Vecchio Continente che stanno monitorando la situazione del bomber belga.

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile scambio (più soldi) con Victor Osimhen, ma le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra parlano anche di un altro potenziale scambio. A caccia di un nuovo portiere di livello internazionale, i Blues avrebbero messo nel mirino anche Jan Oblak. In scadenza il 30 giugno del 2028, il 31enne viene valutato 35-40 milioni di euro dall’Atletico Madrid e per questo i londinesi starebbero pensando di offrire Lukaku ai colchoneros.