Zaniolo come Mourinho: Tiago Pinto demolito

Zaniolo come Mourinho, nuova bordata ufficiale dopo l’addio alla Roma: l’ex 22 non dimentica. Ecco l’annuncio che spiega tante cose.

Nomi come quelli di Zaniolo e Mourinho sono certamente stati fili conduttori di un percorso di fatto defunto con l’esonero dello Special One ma che, al contempo, pareva fino a qualche anno fa destinato a regalare non poche gioie e soddisfazioni ad una piazza e una città nella loro interezza. Tirana e altri momenti nobili non possono essere dimenticati, al netto della consapevolezza di aver comunque assistito ad un percorso meno nobile rispetto a quello preventivato inizialmente.

Sia nel caso di Zaniolo che in quello di Mou, come noto, si è assistito ad un’involuzione di rapporti e rendimento che ha poi portato, con tempi, modalità e fini diversi, agli allontanamenti da Trigoria. Il più recente, ovviamente, risale a quello dello Special One, che dallo scorso gennaio non siede più su una panchina calda quanto complicata, alla quale era rimasto saldamente e orgogliosamente ancorato almeno fino al 31 maggio, data dal sapore di turning point nella mente di tanti tifosi romanisti.

Zaniolo non dimentica, frecciata dopo l’ufficialità di Pinto al Bournemouth

Lo stesso si può dire per Zaniolo, partito nel calciomercato invernale di quasi due anni fa, trovando la propria dimensione in una piazza calda e colorata come quella giallorossa, lontano da un’Italia dove aveva dimostrato grandi doti, senza però riuscire ad esprimerle con continuità, anche per colpe non sue.

Lo stesso rapporto con i tifosi della Roma, come può far ricordare quella discussa scelta di strapparsi la maglia giallorossa durante una sostituzione in un match di Coppa Italia contro il Genoa, non era più lo stesso e portò Tiago Pinto a trovare una concreta quanto tempestiva soluzione che accontentasse tutte le parti coinvolte. C’è, però, in questa narrazione un passaggio cruciale del quale forse non tutti ricorderanno, ma che coinvolge proprio l’ex GM capitolino, espressosi con veemente fermezza sulla questione Zaniolo a mercato concluso.

“Se decido di andare via e vedo che mi vogliono solo Bournemouth e Galatasaray, bisogna farsi qualche domanda”, aveva asserito il portoghese, fresco di approdo, ora proprio al Bournemouth. In queste ore di approdo ufficiale in Premier League, l’ex 22 della Roma non deve aver dimenticato questa battuta, come evidenziato nell’ultima storia Instagram caricata. Proprio in loro riferimento, Zaniolo ha infatti commentato: “Tempo al tempo, tutto torna”,.