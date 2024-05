Addio Roma, la firma è già UFFICIALE: lo ha annunciato lo stesso calciatore con un lungo video sul Instagram nel quale spiega la sua decisione. Ecco le sue parole

Sembrava un colpo fatto o quasi. Sembrava solamente una pura formalità. E, invece, le parole ufficiali chiudono clamorosamente la porta alla Roma. Nei giorni scorsi si è parlato addirittura di un contratto triennale pronto con l’ok arrivato anche da Daniele De Rossi. Niente da fare, il colpo a zero salta.

Nahitan Nandez con un video pubblicato sui propri canali social ha ufficialmente annunciato il suo addio alla società isolana alla fine di questa stagione. Il suo contratto che era in scadenza non verrà rinnovato. E questo si sapeva. Però c’è dell’altro: il centrocampista ha anche detto a chiare lettere un’altra cosa che, di fatto, chiude ogni possibilità di arrivo nella Capitale.

Addio Roma, Nandez annuncia che andrà all’estero

“Pensavo non dovesse arrivare mai questo momento. Sono arrivato bambino e me ne vado uomo. Lascio qui un pezzo di cuore in questa città meravigliosa”. Alla fine di questo preambolo, poi, l’annuncio ufficiale sul suo futuro.

“Ho mantenuto la promessa, non giocherò contro il Cagliari. Non vestirò nessun’altra maglia in Italia se non quella rossoblù perché non voglio giocare contro questa squadra“. Quindi, nonostante tutti quelli che sono stati i rumors, nonostante tutte quelle che sono state le indiscrezioni, Nandez non sarà uno dei prossimi innesti della Roma nella prossima stagione. Andrà a giocare all’estero e precisamente in Arabia Saudita, all’Al-Qadsiah. In questo caso ha firmato un contratto triennale davvero. E c’è pure l’annuncio del club.