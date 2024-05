Arriva a Torino prima di Motta: accordo totale con la Juve

Thiago Motta vede sempre più vicina la panchina della Juventus dopo l’annuncio ufficiale dell’addio al Bologna. I bianconeri trovano anche un altro accordo totale.

Novanta minuti al termine della stagione, con il Bologna pronto a celebrare l’ultima gara di Thiago Motta come allenatore rossoblù. La squadra emiliana ha centrato a sorpresa il traguardo della qualificazione alla Champions League, accendendo i riflettori delle big sulla panchina e sui protagonisti in campo. Il tecnico dei felsinei, dopo l’annuncio ufficiale dell’addio a fine stagione, è ad un passo dalla guida tecnica della Juventus.

La squadra bianconera è stata affidata a Paulo Montero come traghettatore nelle ultime due giornate di campionato. Proprio nell’ultimo incrocio si sono affrontate Juventus e Bologna, con la squadra di Thiago Motta che è prima passata sul tre a zero, poi si è vista rimontare fino al pareggio nel secondo tempo della sfida. Dopo l’emozionante pareggio la strada verso il bianconero sembra ormai tracciata per l’ex centrocampista brasiliano, scelto dalla dirigenza juventina come erede di Massimiliano Allegri, esonerato dopo la finale di Coppa Italia.

Non solo Thiago Motta per la Juve: accordo verbale con Calafiori

Ma Thiago Motta non è l’unico pezzo pregiato del Bologna finito nel mirino della Juventus. La squadra bianconera segue da tempo l’evoluzione di Riccardo Calafiori, ex Roma ed autore di una doppietta nella sfida ai bianconeri. Le sue prestazioni nella difesa del Bologna non sono passate inosservate, aumentando i rimpianti in casa giallorossa dopo la sua cessione.

Secondo quanto rilancia il sito Footmercato.net, la Juventus avrebbe già un accordo verbale con il difensore classe 2002. Calafiori è fresco della convocazione nella Nazionale maggiore di Spalletti e dopo aver ben figurato sotto gli ordini di Thiago Motta vuole imporsi anche in azzurro. Proprio il tecnico brasiliano potrebbe ritrovare il giovane difensore mancino come primo regalo in casa Juventus dopo l’addio al Bologna, le prossime giornate si preannunciano decisive in tal senso.