Calciomercato Roma, 20 milioni e addio immediato

Mentre la stagione volge al termine, i vertici giallorossi si attrezzano per costruire una nuova Roma. Ecco le ultime sulle operazioni estive di Ghisolfi & co.

La nuova Roma di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi dovrà affrontare un calciomercato tanto complesso in termini di operazioni in entrata e in uscita, quanto fecondo di opportunità, vista la possibilità di lavorare su un foglio sostanzialmente bianco, da cui tirare fuori una rosa plasmata intorno alle esigenze del comandante di Ostia.

Difatti, il giudizio che sino ad ora è stato possibile avanzare nei confronti dell’operato di Daniele De Rossi all’interno di Trigoria, dovrà indubbiamente essere filtrato da un fattore difficile da ignorare: DDR si è trovato costretto ad ereditare in corsa una formazione cucita sulle misure tattiche di José Mourinho e, se c’è un qualcosa che abbiamo capito sin dal primo minuto, è che queste non corrispondo affatto a quelle dell’ex numero 16 giallorosso.

Adesso, alla luce di una rivoluzione che non ha colpito soltanto la panchina, ma anche la dirigenza giallorossa, sarà dunque possibile eliminare ogni potenziale giustificazione per i risultati della prossima stagione, poiché DDR avrà a disposizione un periodo di pausa per riprendere fiato, ma soprattutto per ragionare sui propri desideri in termini di mercato, sempre considerando le modeste (forse neanche troppo) possibilità economiche della Roma.

Svendita Roma: 20 milioni da incassare

Nel corso delle ultime settimane, come prevedibile, si è fatto un gran parlare dei potenziali obiettivi segnati sui taccuini di DDR e dirigenza, con una serie di nomi altisonanti a cui in pochi tra le file dei tifosi giallorosso riescono a dare realmente credito, per via delle ultime sessioni di mercato, durante le quali gli affari a parametro zero parevano essere l’unico vero terreno di gioco per i vertici capitolini.

Ecco dunque che, le svariate voci sul possibile approdo di Federico Chiesa e le recenti indiscrezioni che avvicinerebbero Mathias Soulé a Trigoria, parrebbero pure utopie, se non fosse che, negli scorsi giorni, è giunta una notizia a dir poco rincuorante per Ghisolfi & co. La Roma infatti non dovrà più generare una quarantina di milioni di euro di plusvalenze entro giugno, il che, se sommato alle possibili uscite, potrebbe regalare alla Roma la possibilità di almeno un colpo di medie dimensioni.

Parte del capitale che permetterebbe ai giallorossi di sognare uno dei nomi sopracitati – secondo quanto riportato da Il Romanista – potrebbe provenire da una serie di calciatori emigrati temporaneamente da Trigoria. Si tratta di Ola Solbakken, Andrea Belotti, Marash Kumbulla, Darboe e Eldor Shomurodov… Tutti in prestito in altri lidi, ma tutti destinati a tornare dentro i cancelli di Trilogia entro il primo luglio. Sarà a quel punto che, considerando la quasi scontata volontà di cederli definitivamente, i vertici capitolini potranno puntare ad un incasso totale intorno ai 20 milioni (nell’ipotesi più rosea).

Tra i nomi citati sarà certamente quello di Eldor Shomurodov a restituire le speranze più vive, grazie ad un finale di stagione innegabilmente positivo al Cagliari. Belotti e Kumbulla, rispettivamente alla Fiorentina e al Sassuolo, hanno deluso, mentre Darboe, dopo l’esperienza positiva in Serie B con la Sampdoria, potrebbe ricevere offerte proprio da club della seconda lega italiana.