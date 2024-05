Calciomercato Roma, restyling avviato: è già a Trigoria

Dopo settimane di chiacchiere e ipotesi, una delle figure più chiacchierate del panorama giallorosso è finalmente approdata a Trigoria

Nei giorni successivi all’uscita di Tiago Pinto dal centro sportivo Fulvio Bernardini, in molti si sarebbero aspettati l’annuncio fulmineo di un erede, a cui affidare da subito il futuro della Roma. Al contrario, i Friedkin hanno preferito procedere per interi mesi senza alcun direttore sportivo a cui assegnare la scrivania dell’uscente DS portoghese, procedendo nel concepimento di una nuova rosa soltanto attraverso i colloqui con Lina Souloukou (CEO giallorossa) e Daniele De Rossi.

Il comandante di Ostia, in seguito alla conferma del rinnovo, ha infatti avuto la possibilità di manifestare esigenze e urgenze della rosa giallorossa, il che avrà certamente aiutato i vertici capitolini a razionalizzare le ipotesi in termini di operazioni in entrata e in uscita. Tuttavia, con l’incombente calciomercato estivo alle porte, tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini appare ormai vitale la presenza di una figura di riferimento.

Ghisolfi entra a Trigoria

Aveva iniziato a smazzarsi già da remoto l’arduo lavoro che lo attende nella capitale, ma da oggi Florent Ghisolfi potrà finalmente lavorare a stretto contatto con il gruppo che lo accompagnerà da ora in poi. Il nuovo DS francese, infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si recherà nel corso della giornata odierna a Trigoria, per prendere il primo contatto con l’ambiente giallorosso.

Probabile un colloquio immediato con Daniele De Rossi e Lina Souloukou, così da entrare definitivamente in sintonia con le esigenze di DDR e le possibilità a disposizione dei giallorossi. Ghisolfi ha portato con sé una serie di fidati collaboratori, con cui iniziare da subito ad analizzare operazione per operazione.

Tra gli affari in entrata e quelli in uscita, Ghisolfi non avrà tempo per fare un giro in centro a godersi la fine della primavera nella città eterna, ma dovrà da subito comprendere la linea da seguire, così da giungere a luglio con le idee chiare.