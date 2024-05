Dybala tagliato fuori, UFFICIALE: hanno scelto lo juventino

Dybala tagliato fuori: adesso è anche UFFICIALE, hanno scelto il giocatore della Juventus come miglior attaccante della stagione. Ecco chi ha vinto il premio

Tempo di premi in Serie A. E purtroppo per Paulo Dybala, dopo la mancata convocazione per la Copa America, arriva un’altra delusione. Ovviamente meno dolorosa della scelta di Scaloni che, per il momento, lo ha lasciato fuori dalla lista dei convocati.

No, non è una cosa definitiva, c’è ancora un poco di tempo affinché venga diramata la lista ufficiale e completa, ma in questo momento appare abbastanza azzardato, e ci appare anche abbastanza difficile, che la Joya possa rientrare tra i convocati. Dopo l’ultima gara contro l’Empoli il suo pensiero andrà sicuramente al matrimonio in programma la prossima estate con la bellissima fidanzata Oriana. La clamorosa richiesta a Fontana di Trevi è stata magnifica, la ricordiamo tutti, immortalata anche dal compagno di squadra Leandro Paredes.

Dybala, ancora una delusione: vince Vlahovic

Nel frattempo come detto Paulo Dybala deve mandare giù un altro boccone amaro. La Lega Serie A, infatti, ha appena annunciato ufficialmente il miglior attaccante della stagione: una lista della quale faceva parte anche l’argentino. Niente da fare, però, a prendersi il premo è stato Dusan Vlahovic.

Una scelta quindi che premia l’ex compagno di squadra della Joya. Una scelta che un poco l’amaro in bocca la lascia anche ai tifosi della Roma. Dybala fa la differenza in questa squadra e sappiamo benissimo che, quando è in forma, è uno in grado di decidere le partite in qualsiasi momento. Bloccato come al solito da qualche infortunio di troppo, dovrebbe esserci comunque contro l’Empoli domenica sera. Un match che non conta nulla per la Roma, che è sicura del sesto posto, ma che conta per i tifosi che vorrebbero una vittoria per “aiutare” l’Udinese nella corsa alla salvezza: i toscani, i bianconeri e il Frosinone infatti si giocano tutto negli ultimi 90 minuti.