La cessione sblocca il mercato: Roma-Juve, si chiude il sipario

Le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra riguardano indirettamente anche la Roma, a caccia di nuove occasioni dai costi relativamente contenuti

Dopo il susseguirsi di voci e di indiscrezioni, il mercato della Roma nelle prossime settimane potrà finalmente entrare nel vivo. Con la nomina del nuovo DS, infatti, i giallorossi si metteranno nelle condizioni di concretizzare quelle tracce portate avanti in sordina nei mesi scorsi, uscendo definitivamente allo scoperto.

Posto che un ruolo importante in vista della programmazione della prossima stagione sarà svolto dall’eventuale conquista di un posto in Champions League, qualche linea di tendenza può comunque essere desunta. A cominciare dal grande “serbatoio” dei parametri zero a cui la Roma potrebbe convincerci ad attingere. Oltre alla situazione di Nandez, infatti, l’area tecnica giallorossa sarà chiamata a valutare altri profili, direttamente o indirettamente accostati ai capitolini. Tra questi, occhio alle ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Mario Hermoso.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa non molla la prese per Hermoso: ‘sacrificio’ a sorpresa

In scadenza di contratto con l’Atletico Madrid tra poche settimane, l’esperto difensore spagnolo non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Nonostante la volontà del Cholo Simeone di continuare a puntare su di lui, Hermoso sembra essere destinato a lasciare la Capitale spagnola. La sua prossima destinazione, però, è avvolta ancora nel mistero.

Monitorato da diversi club italiani come Inter, Roma e Juventus, Hermoso ha già calamitato l’attenzione di diversi club sauditi che hanno provato a sondare il terreno con l’entourage del calciatore. Come sempre, però, un ruolo importante sarà giocato dai club di Premier League. Non è un mistero, infatti, che Hermoso sia finito da tempo nei radar dell’Aston Villa. Secondo quanto evidenziato da Caught Offside, il club di Birmingham avrebbe già avanzato un’offerta al calciatore per provare a far saltare il banco. Per riuscire a completare l’operazione, però, i Villans potrebbero essere chiamati ad un “sacrificio” importante in difesa. Tra i diversi gioielli dell‘Aston Villa potenzialmente futuribili, il nome di Diego Carlos è sicuramente spendibile in ottica cessione. Un eventuale addio di Carlos, infatti, spalancherebbe le porte ad Hermoso, che comunque rimane al centro di un vivace tourbillon di mercato ancora tutto da sbrogliare.