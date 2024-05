Mourinho, altro che bollito: scommessa pazza Chelsea

Mourinho, altro che bollito: scommessa pazza del Chelsea per il tecnico portoghese. Da quelle parti ci credono e sta succedendo davvero l’imponderabile. La situazione

Quando di mezzo c’è José Mourinho non c’è nulla di incredibile. Anche se, in questo caso, appare assai strano che possa tornare in corsa in Europa. Certo, sarebbe il suo sogno, a quanto pare, rimanere nel calcio che conta, nonostante dall’Arabia Saudita, e su questo non possono esserci dubbi, gli siano arrivate delle offerte importanti e anche abbastanza ricche.

Ma non è una questione economica. Di questi problemi lo Special One non ne ha adesso e non ne avrà in futuro. La questione è relativa al progetto: la sensazione è che il portoghese in qualche modo tornerà in pista nello spazio di pochissimo tempo e dall’Inghilterra – notizia riportata dallo standard.co.uk – si parla, si vocifera, di un possibile clamoroso ritorno al Chelsea.

Mourinho torna al Chelsea: è successa una cosa clamorosa

Come sappiamo l’era Pochettino, durata un solo anno a Londra, è già finita. E i Blues stanno cercando un nuovo allenatore al quale affidare la squadra nella prossima stagione. Si è parlato di Maresca, di Mckenna, di De Zerbi e anche di Frank. Ma nelle ultime ore il nome dello Special One circola con grandissima insistenza, tant’è che così come raccontato da uno degli specialisti di Bet365, nel corso di questo venerdì sono state tantissime le scommesse piazzate su Mou come prossimo allenatore del Chelsea: “Dalle 10.15 alle 10.50 di questa mattina, ogni singola scommessa che abbiamo fatto sul prossimo allenatore del Chelsea è stata su Jose Mourinho, il che va contro le voci secondo cui il Chelsea voleva un allenatore giovane e dinamico”.

E dopo questa serie importante di scommesse, adesso il portoghese è il terzo favorito in questa speciale graduatoria alle spalle solamente del nostro Enzo Maresca, che ha appena conquistato la promozione con il Leicester, e del tecnico dell’Ipswich McKenna. Superati tutti gli altri nomi in palinsesto. Sarebbe un ritorno clamoroso, il terzo in una carriera straordinaria dentro Stamford Bridge.