Bomber alla Lukaku, clausola e firma immediata anti-Milan

Calciomercato Roma, clausola per il bomber alla Lukaku: corsa e sfida europea per anticipare tutti. Avviso immediato anche al Milan.

Tanti cambiamenti contraddistingueranno il futuro di plurime realtà, in Serie A e non solo. Nel corpo di novità che stanno toccando il mondo calcistico a livello europeo, va segnalata anche la particolare situazione relativa al nostro campionato, dove quasi tutte le squadre di principale spessore sono prossime ad andare incontro ad un cambio allenatore. Se per De Rossi non ci sono ormai più dubbi, con una permanenza confermata già ad aprile dopo l’approdo sulla panchina ancora calda di Mourinho a metà gennaio, ben diversi sono i discorsi per chi, come Napoli o Milan, si sia trovato quasi costretto a generare briose arie di rinnovamento.

Escludendo anche Inzaghi, annoverabile tra gli allenatori di sicura permanenza come lo stesso Daniele, nomi come quelli di Pioli, Thiago Motta, Italiano, Conte e Fonseca continuano a generare grandissime attenzioni, come ben ricorda anche la separazione ufficiale di queste ore da parte dei rossoneri dal proprio tecnico e da una situazione in casa Juventus che, in seguito all’allontanamento di Allegri, avvicina sempre di più l’ormai ex Bologna alla squadra bianconera. Riflessioni in pieno svolgimento, ovviamente, anche in casa Napoli, con intrecci e dinamiche destinate a toccare, oltre a quelli già citati, anche il nome di Giampiero Gasperini.

La folta rosa di novità che attende, dunque, i piani più alti della nostra Serie A potrebbe avere serie e concrete ripercussioni anche su un calciomercato che, già ad oggi, risuona come foriero di grandi cambiamenti nei prossimi mesi. Ne sa qualcosa la stessa Roma, attesa da un percorso di risalita e rifondazione con Ghisolfi, prossimo ad imbattersi in un corpo di decisioni di non semplice ponderazione.

Clausola e firma immediata Guirassy: il Borussia Dortmund non perde altro tempo

Tra queste, ovviamente, va segnalata anche quella relativa a Romelu Lukaku, ormai vicino al ritorno al Chelsea e, stando almeno alle ultime evoluzioni, ancora ben lungi dall’avere consapevolezza su quello che possa essere il suo futuro. Interessi italiani e speranze giallorosse di permanenza non possono essere cancellati, ma meritano una circoscrizione rispetto alla consapevolezza delle difficili richieste Blues. Ecco, perché, nomi e alternative continuano a interessare il mondo Roma, ormai ben conscio, però, di dover depennare un nome accostato anche ai giallorossi nel recente passato.

Trattasi di Serhou Guirassy, reduce da un grandioso campionato con lo Stoccarda, in grado di attirare le maggiori attenzioni europee anche grazie ad una clausola rescissoria dal valore di circa 18 milioni di euro. Annoverabile tra i profili maggiormente seguiti, Guirassy ha intrigato anche il mondo Milan.

Il suo futuro, però, dovrebbe ormai essere prossimo a seguire una direzione ben precisa: come riporta Fabrizio Romano, infatti, il Borussia Dortmund sta spingendo in queste ore per portarlo alla propria corte, consapevole della sua forza e convinta della centralità che potrebbe avere in un’altra dimensione tedesca. I gialloneri spingono per accelerare le pratiche, soprattutto alla luce della folta concorrenza di cui detto sopra, certamente non in grado di scalfire la priorità che Guirassy ha ormai assunto all’interno dei piani societari del BVB.