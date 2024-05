Dalla Serie B all’Europa: ecco l’erede di Belotti

Su Andrea Belotti, in attesa di alzare o meno al cielo la Conference League con la Fiorentina, ci sono delle novità di mercato.

Dopo il ko subito ieri sera allo Stadio Marassi dal Bologna di Thiago Motta dal Genoa, le possibilità di vedere la Roma di Daniele De Rossi nella prossima edizione della Champions League sono davvero poche. All’Atalanta, infatti, basta ora vincere solo una gara tra Torino e Fiorentina per terminare il proprio campionato oltre al quinto posto.

Lo stesso Daniele De Rossi, nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro l’Empoli di Davide Nicola, ha ammesso di avere poca speranza che la sua squadra riesca ad accedere alla massima competizione europea per club: “Non ci aspettiamo favori. Anche se, onestamente, è davvero difficile che l’Atalanta non faccia i punti necessari per arrivare al quarto posto”.

Nel frattempo, ovviamente, si sta già guardando alle possibili soluzioni di mercato per la prossima stagione. Tra i giocatori che torneranno alla base di bisogna sicuramente inserire Andrea Belotti. La Fiorentina, infatti, non riscatterà il centravanti arrivato lo scorso nella sessione invernale di gennaio.

Calciomercato, la Fiorentina si muove per sostituire Andrea Belotti: il primo nome potrebbe essere Pinamonti

Il club viola, al netto di conoscere di chi sarà il suo prossimo allenatore, si sta già muovendo per prendere un nuovo attaccante centrale. Tra i giocatori seguiti dalla Fiorentina bisogna sicuramente inserire Andrea Pinamonti, appena retrocesso in Serie B con il Sassuolo.

Lo stesso agente del calciatore (Enzo Raiola), esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Tuttosport’, ha confermato che il suo assistito cambierà squadra nella prossima stagione: “Andrea, sicuramente, non è un attaccante che può giocare in Serie B. Ha diverse squadre su di lui. Milan od Inter? E’ seguito anche da squadre estere. Dopo una retrocessione inaspettata, il nostro obiettivo è quello di compiere una scelta giusta”.