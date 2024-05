Dybala ‘dimenticato’: il clamoroso ritorno esalta la Roma

La scelta non è tardata ad arrivare: così Dybala è escluso dalla lista. Ecco cosa sta succedendo: affare da almeno 20 milioni di euro

Protagonista di un’altra stagione importante, Paulo Dybala non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025 che i giallorossi vorrebbero prolungare eliminando la clausola rescissoria, l’attaccante argentino continua ad essere al centro di molte voci di mercato.

Con lo spettro rappresentato dalla clausola rescissoria che agita non pochi sonni nel quartier generale di Trigoria, non sono pochi i club che hanno cominciato a bussare alla porta dell’entourage del calciatore per capire i margini di manovra. Posto che un ruolo decisivo potrebbe essere rappresentato dalla qualificazione o meno in Champions League, saranno comunque necessari degli incontri tra l’area sportiva della Roma e l’entourage di Dybala per trovare una situazione definitiva, in un senso o nell’altro. Tra i club maggiormente interessati al numero 21 della Roma c’è sicuramente l’Atletico Madrid che, però, potrebbe indirizzare le sue mire verso altri obiettivi.

Calciomercato Roma, Atletico Madrid su Asensio: effetto domino Dybala

L’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna si inserisce proprio in questo filone. Secondo quanto evidenziato da diariogol.com, infatti, i Colchoneros sarebbero pronti ad intavolare con il Psg una trattativa per il possibile ritorno di Marco Asensio in quel di Madrid.

In ombra all’inizio della sua parentesi al Paris Saint Germain, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2026, lo spagnolo potrebbe chiudere anzitempo la sua esperienza all’ombra della Tour Eiffel. Su espressa richiesta di Simeone, l’Atletico Madrid avrebbe cominciato a sondare il terreno per capire la valutazione che di Asensio fa il Psg, disposto a considerarne la cessione per una cifra tra i 20 e 25 milioni di euro. Esborso che non spaventa il club iberico, che dunque potrebbe mollare la presa per Dybala ed effettuare un blitz in casa Psg per Asensio. Scenario da monitorare con attenzione.