Lukaku insieme a Conte: ha già detto sì

Romelu Lukaku potrebbe restare in Serie A dopo l’addio alla Roma, decisivo il contatto con Antonio Conte per puntare allo scudetto

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora incerto. La Roma al momento non sembra intenzionata a presentare un’offerta ufficiale al Chelsea, ritenendola un’operazione troppo esosa per un calciatore che, almeno al suo primo anno nella capitale, ha reso ben al di sotto delle aspettative.

Circa 6 milioni per il prestito, ai quali vanno aggiunti i 37 richiesti dai Blues per lasciarlo partire a titolo definitivo. Al momento resta un’operazione proibitiva per le casse giallorosse, soprattutto perché l’obbiettivo qualificazione in Champions sembra essere ormai sfumato definitivamente.

La formazione capitolina tuttavia dovrebbe riscontrare meno problemi dal punto di vista dei paletti imposti dalla UEFA, fattore che garantirebbe al club maggiore elasticità per concludere le operazioni in entrata. Il belga dunque è sempre più vicino all’addio alla capitale, ma probabilmente non alla Serie A, con Antonio Conte che ha cominciato a muoversi per averlo ancora una volta al suo fianco.

Conte chiama Lukaku: ipotesi permanenza in Serie A per il belga

Era partito a mille, per poi spengersi nella seconda parte della stagione, Romelu Lukaku alla Roma ha decisamente reso al di sotto di quanto ci si potesse aspettare da un calciatore del suo calibro. Nonostante questo il belga è riuscito comunque a collezionare circa 20 gol nell’anno dell’esordio in maglia giallorossa, gol però poco pesanti per il conseguimento degli obbiettivi imposti dalla società.

Con Antonio Conte sempre più vicino al ruolo di tecnico del Napoli potrebbero esserci nuovi sviluppi riguardo il futuro dell’ormai ex Roma. L’ex juventino per la sua nuova avventura in azzurro sembra voler puntare ancora su Lukaku, con un binomio che in Serie A si è rivelato letale, e che potrebbe riaccendere i sogni scudetto per gli azzurri.

Secondo quanto riporta Eleonra Trotta il calciatore accetterebbe volentieri di rimanere in Italia, e ci sarebbero anche già stati dei contatti tra le parti. Dopo il probabile addio di Osimhen in estate si scalda la pista che porterebbe l’ex Inter di nuovo alla corte di Conte.