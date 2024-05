Nuova freccia con lo scambio: sprint Roma in Serie A | ASRL

La Roma va a caccia di rinforzi sulle fasce e ha studiato la strategia giusta per accontentare Daniele De Rossi

L’era Florent Ghisolfi è iniziata da pochi giorni, ma la Roma è già da diverse settimane una delle società più coinvolte nelle indiscrezioni di calciomercato. L’esigenza di rifondare profondamente la rosa, d’altronde, rende inevitabile il proliferare di notizie o semplici rumors sugli obiettivi giallorossi in vista dell’ormai imminente mercato estivo. Una delle necessità più stringenti del nuovo direttore sportivo è quella di regalare a Daniele De Rossi almeno un rinforzo sulle fasce difensive.

A tal proposito, se fino a qualche giorno fa si parlava soprattutto di Bafodé Diakité del Lille, nelle ultime ore sono state rilanciate anche la candidatura di Raoul Bellanova, anticipata dalla nostra redazione mesi fa, e di Giovanni Di Lorenzo. Il primo ha vissuto la sua miglior stagione in Serie A con la maglia del Torino, collezionando un gol e sette assist in 38 presenze complessive. Il secondo è, invece, in rotta con il Napoli e ha chiesto la cessione.

Calciomercato Roma, soldi e scambio per il nuovo terzino

Per entrambi, le difficoltà maggiori arrivano dal prezzo del cartellino, fissato in circa 20 milioni di euro. Una cifra importante, che la Roma potrebbe raggiungere più facilmente tramite la qualificazione alla prossima Champions League, ma che non esclude un tentativo concreto anche in caso di nuova partecipazione all’Europa League.

Stando alle informazioni in possesso di Asromalive.it, infatti, a Trigoria stanno valutando la possibilità di inserire una contropartita tecnica per dimezzare la cifra cash da versare nelle casse di Napoli o Torino e uno dei profili considerati adatti a questo scopo è quello di Nicola Zalewski, reduce dalla seconda stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Una strategia intelligente che, tuttavia, potrebbe non convincere al 100% in sede di eventuale trattativa con gli altri club.