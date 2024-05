Regalo posticipato per Roma e Juve: nuovo ribaltone e addio gratis

L’ultima indiscrezione che trapela dalla Francia può rivoluzionare le strategie di Roma e Juventus su un comune obiettivo

Con la sconfitta del Bologna che ha complicato in modo importante la possibile qualificazione in Champions League, la Roma di Daniele De Rossi si appresta a vivere gli ultimi novanta minuti di una stagione dai mille volti che, una volta archiviata, lascerà il posto alle strategie e agli spifferi di mercato.

Ufficializzata la nomina del nuovo DS, i giallorossi proveranno a far decollare una sessione estiva di calciomercato nella quale si preannunciano molti cambiamenti sia in entrata che in uscita. Uno dei settori del campo sul quale si concentreranno le attenzioni dell’area sportiva della Roma sarà sicuramente il centrocampo. E non potrebbe essere altrimenti, visto che in questi mesi le rotazioni con il contagocce a disposizione in mediana, prima sotto la gestione Mourinho e poi con De Rossi, hanno rappresentato un tallone d’Achille della stagione giallorossa. Anche questo spiega il motivo per il quale alla Roma siano continuamente accostati diversi profili. Mezzali tecniche e polivalenti, in grado di cambiare passo e inserirsi a fari spenti. Qualità e dinamismo al potere, insomma: caratteristiche che si sposano bene con quel Khephren Thuram che, accostato in tempi non sospetti alla Juventus, piacerebbe non poco anche alla Roma.

Calciomercato Juventus e Roma, Thuram potrebbe salutare il Nizza a parametro zero

Legato al Nizza da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, Thuram è uno dei pupilli di Cristiano Giuntoli. Rispetto alla valutazione di 50 milioni che ne faceva il club rossonero fino a qualche mese fa, ora potrebbe bastare una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro per definirne l’acquisto. Ma non è finita qui.

Secondo quanto evidenziato da Nice Matin, alla luce dell’addio di Farioli al Nizza, sotto la gestione del quale Thuram non è riuscito ad esplodere, non è escluso che il francese resti per un’altra stagione in Costa Azzurra. In questo modo, il centrocampista si rimetterebbe completamente in gioco, riscattando una stagione con molte ombre e pochi luci. Quella passata brevemente in rassegna è chiaramente soltanto un’ipotesi. Molto (per non dire tutto) dipenderà dalle eventuali offerte con le quali i diversi club proveranno a stuzzicare il Nizza. Rispetto a quanto ipotizzato qualche settimana fa, però, la situazione legata al futuro di Thuram è molto più fluida. Non sono esclusi colpi di scena: la Premier continua a bussare, ma le chances di una permanenza del francese in Ligue 1 sarebbero in risalita. Staremo a vedere cosa succederà.