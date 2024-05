Calciomercato Roma, incasso Friedkin: annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma, riflettori accesi sulle manovre in uscita della squadra giallorossa. I Friedkin possono passare all’incasso con l’addio definitivo, ecco la conferma ufficiale dell’agente.

Novanta minuti al termine della stagione in casa Roma, con la squadra guidata da De Rossi attesa stasera allo stadio Castellani di Empoli. La formazione toscana cerca la vittoria salvezza contro i giallorossi, che vedono le ultime speranze di approdare in Champions League appese al destino in campo dell’Atalanta. Qualora i bergamaschi questo pomeriggio ottenessero la vittoria contro il Torino, sarebbe matematica la qualificazione in Europa League per la squadra giallorossa. Dal destino europeo dipenderanno anche i prossimi movimenti del calciomercato estivo, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite.

Le residue speranze di approdare in Champions League dipendono completamente dai risultati dell’Atalanta in campionato per la Roma. Il primo verdetto arriverà questo pomeriggio, se gli orobici dovessero conquistare tre punti contro il Torino scavalcherebbero il Bologna, certificando matematicamente l’esclusione della Roma alla massima competizione europea. In caso di mancata vittoria dei bergamaschi poi ci sarebbe da aspettare anche il recupero contro la Fiorentina della Dea. L’approdo in Champions potrebbe stravolgere i piani del mercato in casa giallorossa, dopo l’annuncio di Florent Ghisolfi da parte della società guidata dai Friedkin. Il nuovo dirigente francese poi può incassare da tanti calciatori il cui futuro appare lontano da Trigoria.

Calciomercato Roma, addio definitivo a Darboe: l’agente allo scoperto

Tanti calciatori stanno per tornare alla base dopo un periodo in prestito. In Serie A ci sono Andrea Belotti e Marash Kumbulla, pronti a tornare rispettivamente dalla Fiorentina e dal Sassuolo, oltre a Shomurodov prestato lo scorso anno al Cagliari. In Serie B invece a gennaio è approdato Ebrima Darboe.

Il centrocampista gambiano classe 2001 ha trovato continuità con la squadra blucerchiata, che ha fallito la corsa per il ritorno in Serie A. Darboe ha collezionato 14 presenze e due reti sotto la Lanterna ed ora il suo procuratore ha aperto ufficialmente le porte ad una conferma con la Sampdoria. Ecco le parole di Giorgio Ghirardi al sito Sampdorianews.net: “Siamo felicissimi di quello che è stato fatto alla Sampdoria. Eccezionali la società, i tifosi, la città di Genova e i colori blucerchiati. Il futuro? Vediamo, riportare la Sampdoria in serie A sarebbe sicuramente una sfida suggestiva. Mai dire mai…“.