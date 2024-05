Chiesa alla Roma: comunicazione già arrivata

Calciomercato Roma, il sogno di De Rossi è Federico Chiesa che sarebbe pronto a rinnovare con la Juventus. Ma Thiago Motta potrebbe cambiare le carte in tavola. La situazione

Federico Chiesa è quell’elemento che ha le caratteristiche che Daniele De Rossi chiede ai suoi giocatori. Gamba, qualità, e coraggio dell’andare ad affrontare l’uno contro uno. Insomma, in poche parole e senza nemmeno girarci troppo intorno, sarebbe il colpo perfetto per la Roma dell’anno prossimo.

Contratto in scadenza con la Juventus fino al 30 giugno del 2025, in casa bianconera a quanto pare si sta parlando del rinnovo. Che secondo le informazioni che sono state riportate da Giovanni Guardalà a Sky Sport, potrebbe arrivare anche alle stesse cifre dell’attuale accordo. Però poi, davanti ad un’offerta importante, non è detto che rimanga. Anche perché, e in questo caso a spiegarlo è stato Di Marzio, il nuovo allenatore della Juve, Thiago Motta (manca solo l’annuncio ufficiale) avrebbe delle idee diverse.

Calciomercato Roma, la situazione Chiesa

“Thiago Motta non stravede per Chiesa e nell’idea del suo undici titolare della Juventus non c’è. Per il tecnico italo-brasiliano sono indispensabili Locatelli, Bremer, Cambiaso e Rabiot se dovesse rinnovare”. Ecco, la pista quindi potrebbe rimanere decisamente in piedi soprattutto se Motta dovesse dare il via libera ad una cessione.

Ovvio che senza rinnovo la cifra che la Juventus potrebbe chiedere sarebbe molto più bassa di quello che fondamentalmente è il valore del cartellino. Però forse la firma sul rinnovo potrebbe comunque arrivare e quindi la Roma sa benissimo che ci vorrebbero un bel po’ di milioni per convincere Giuntoli a cederlo. Milioni che i giallorossi potrebbero trovare in caso di qualificazione alla prossima Champions League. E tutto questo si potrebbe decidere in caso di risultati positivi oggi domenica prossima, quando ci sarà il recupero tra Atalanta e Fiorentina che chiuderà in maniera definitiva questa stagione. Vedremo. Intanto Chiesa è il sogno. Che, a quanto pare, si potrebbe anche concretizzare.