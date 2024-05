Chiesa alla Roma: il primo sì è già arrivato

Chiesa alla Roma, il primo sì del giocatore è già arrivato. Dopo la notizia di un Thiago Motta non convinto della sua permanenza, si aprono degli scenari clamorosi

Questa mattina vi abbiamo parlato già di Federico Chiesa: Thiago Motta, infatti, non sarebbe del tutto convinto del giocatore. O, per meglio dire, non stravede per lui. E questo apre a degli scenari assai importanti, clamorosi oseremmo dire, di quelli che possono cambiare le sorti di un giocatore che come sappiamo è finito nel mirino della Roma.

Ovviamente ci sarà un confronto tra i due, appena Motta verrà ufficializzato, ma delle novità importanti, freschissime, ce le dà Eleonora Trotta, direttrice di calciomercato.it. Un Chiesa che un primo sì lo avrebbe dato. Un Chiesa pronto a capire la situazione dentro la Juventus e poi prendere una decisione definitiva. Ma andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane che, senza dubbio, saranno davvero infuocate.

Chiesa alla Roma, ha già detto sì

“Chiesa non ha nessuna fretta di firmare il rinnovo – ha scritto Trotta sul proprio profilo X – e vuole prima capire i progetti e i piani di Thiago Motta. È molto stuzzicato dall’idea Roma e, da tempo, consapevole anche dell’interesse del Milan”. Insomma, l’attaccante che partirà per l’Europeo insieme a Spalletti una decisione sul suo futuro ancora non l’ha presa.

Settimane infuocate dicevamo. Chiesa, come sappiamo, piace a Daniele De Rossi perché ha tutte quelle caratteristiche tecniche e di gamba che il tecnico della Roma chiede. E che ha rivelato nel corso delle ultime conferenze stampa. Sarebbe un colpaccio clamoroso perché il numero 7 della Juventus, quando sta bene, è uno che riesce serenamente a spostare gli equilibri. Vedremo.