Dribbling con lo sconto per De Rossi: la Roma sfida la Juve | ASRL

Il calciomercato estivo sta per iniziare e Juventus e Roma sono pronte a darsi battaglia per rinforzare la propria rosa

Dopo aver chiuso la stagione con la vittoria contro il Monza, la Juventus si prepara ad accogliere Thiago Motta sulla propria panchina. Protagonista di un vero e proprio capolavoro in rosso blu, concluso con la qualificazione alla prossima Champions League, l’allenatore italo brasiliano è pronto a raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri e ha già dato alcuni input importanti a Cristiano Giuntoli per la costruzione della rosa del futuro.

Il direttore tecnico bianconero ha praticamente messo a segno I primi due colpi, trovando l’accordo con il Monza per Michele Di Gregorio e con il Bologna per Riccardo Calafiori. Come raccontato nelle scorse ore, l’ex centrocampista dell’Inter potrebbe regalare un assist importante alla Roma nella corsa Federico Chiesa.Motta, infatti, non stravede per l’ex ala della Fiorentina e non a caso l’ex dirigente del Napoli ha messo nel mirino diversi esterni offensivi in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, sfida alla Juve in attacco

Nei giorni scorsi, calciomercato.it, ha ricordato come a Giuntoli piaccia da tempo l’identikit di Armand Laurienté, escludendo però l’esistenza di trattative ufficiali. Fresco di retrocessione con il Sassuolo, l’ala francese, secondo quanto appreso da Asromalive.it, è finita anche sui taccuini della Roma. Daniele De Rossi ha chiesto pubblicamente l’arrivo di giocatori di gamba che sappiano saltare l’uomo e le statistiche dell’ex Lorient hanno catturato l’attenzione di Florent Ghisolfi e del suo staff.

Nonostante una stagione in chiaroscuro, il 25enne francese è al quarto posto in Serie A per numero di dribbling riusciti, dietro a Matias Soulé, Khvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao. Dopo 12 gol e 12 assist in 67 presenze, l’attaccante esterno è pronto a lasciare i neroverdi dopo la retrocessione. Rispetto al passato, proprio a causa della discesa in Serie B, il prezzo del calciatore è drasticamente sceso e non dovrebbe superare i 15 milioni di euro, bonus inclusi.