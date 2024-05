Formazioni ufficiali Empoli-Roma, De Rossi fa piazza pulita

Giunge l’ufficialità sulle formazioni definitive della sfida tra l’Empoli di Nicola e la Roma di Daniele De Rossi

In conferenza stampa è stata definita come la gara degli addii e, difatti, per svariate pedine dello schacchiere giallorosso potrebbe rappresentare l’ultima apparizione in maglia giallorossa.

In tal senso, la formazione schierata da DDR e i cambi effettuati nel corso del match potrebbero fornire importanti indizi in ottica calciomercato, anche e soprattutto considerando che, almeno per questa volta, il cuore potrà essere messo davanti alla mente, vista la totale ininfluenza della partita ai fini dei risultati stagionali.

Svilar titolare, torna Dybala

La titolarità di Mile Svilar potrebbe essere proprio uno di quegli indizi di cui si parlava poco fa, dato che, nel caso in cui l’addio di Rui Patricio fosse stato certo, ci saremmo aspettati la sua presenza nell’undici titolare, così da fargli indossare un’ultima volta la maglia giallorossa. Dunque… tutto ancora aperto in ottica calciomercato.

Per il resto DDR opta per Zaki Celik e Angelino sulle fasce – entrambi sensibilmente più in forma rispetto ai restanti esterni difensivi giallorossi -, pronti a sgaloppare e ad affiancare Gianluca Mancini e Evan Ndicka al centro della difesa. A centrocampo il comandante di Ostia deve obbligatoriamente rinunciare all’ormai noto terzetto Cristante-Pellegrini-Paredes, vista la squalifica di quest’ultimo. Ecco dunque che Edoardo Bove partirà titolare accanto ai due veterani del centrocampo giallorosso.

Come a dimostrazione di ciò che potrebbe accadere il prossimo anno, ecco la scontata assenza di Romelu Lukaku dal terzetto offensivo, anch’esso squalificato a causa dell’esultanza a petto nudo dopo il gol vittoria con il Genoa. Big Rom ha salutato i tifosi in casa, dopo avergli regalato l’ultima gioia che è valsa la matematica certezza del sesto posto. Al suo posto dunque Tammy Abraham, affiancato dal ritrovato Paulo Dybala e da Nicola Zalewski.

Le formazioni ufficiali

AS ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Aouar, Cristante Bove; Dybala, Zalewski; Abraham