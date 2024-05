Gol di scorta per la Roma: è derby con la Lazio

Sfida di calciomercato che vede coinvolti Roma e Lazio, con entrambe le squadre alla ricerca di un colpo in attacco

La partita di oggi contro l’Empoli rappresenta l’ultima uscita stagionale della Roma di De Rossi. Il match aveva preso subito una piega favorevole per i padroni di casa, alla ricerca di punti per concretizzare proprio all’ultima giornata il sogno salvezza. Purtroppo peri i padroni di casa però il vantaggio è durato troppo poco, e le due formazioni sono andate al riposo sul punteggio di 1-1.

Al gol annullato a Cristante ha poi risposto Aouar, uno degli indiziati a lasciare la capitale durante la finestra di mercato estiva. I risultati maturati fino ad ora hanno anche ufficializzato un altro verdetto, ovvero l’assenza della Roma dalla prossima Champions League, un fattore che rischia di condizionare le operazioni in entrata.

Per la prossima stagione De Rossi ha già formalizzato alcune richieste alla società, soffermandosi su una lista di ‘incedibili’ dai quali ripartire. Molti ruoli però sono attualmente scoperti, come ad esempio il ruolo di centravanti dopo l’addio di Lukaku. I giallorossi sono chiamati a rimpiazzare un calciatore di spessore come il belga, ma uno dei possibili obbiettivi della società è finito anche nel mirino della Lazio.

Calciomercato Roma, sfida alla Lazio per il bomber: colpo dalla Serie A

Ufficializzato il verdetto Champions per la Roma è già tempo di cominciare a pensare a programmare la prossima stagione, nella quale l’imperativo resterà riuscire a rientrare tra le prime cinque. Questo resta l’obbiettivo primario della società, essendo la Champions un tassello fondamentale nel progetto di crescita del club.

Il ritorno di Lukaku al Chelsea apre a nuovi interrogativi sui giallorossi, costretti a dover sostituire un calciatore dal valore assoluto come il belga e allungare il reparto. Ci sono diversi nomi sul piatto tra i quali, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, figurerebbe anche quello di Andrea Pinamonti, fresco di retrocessione con il Sassuolo e alla ricerca di un club che gli possa permettere il salto di qualità.

Sul calciatore ci sarebbe anche l’interesse della Lazio, alla ricerca del possibile erede di Immobile che nell’ultimo campionato ha cominciato a calare dal punto di vista realizzativo. Anche l’Inter potrebbe approfittare dell’occasione per consegnare ad Inzaghi un ultimo tassello per completare il suo reparto offensivo.