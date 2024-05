Niente rinnovo e addio Roma: lo spoiler social svela tutto

Calciomercato Roma, lo spoiler su Instagram non lascia spazio a nessuna interpretazione. Addio alle giallorosse dopo un’annata storica per il club con due trofei vinti

La stagione della Roma femminile è finita in maniera trionfale. Scudetto, senza nessun problema durante l’annata, e Coppa Italia, ai calci di rigore, contro la Fiorentina, per piazzare il Double, il primo della storia del club al femminile. Storico.

Adesso però è il momento dei saluti. Ufficiali o meno. Nel primo caso sono sicuri di lasciare il club Ciccotti e Ohrstrom, che sono state salutate dalla società dopo l’ultima gara in casa contro la Fiorentina. Adesso, invece, è il momento di un altro portiere, che con un post sul suo profilo Instagram, ha praticamente anticipato l’addio. Il suo contratto quindi, che era in scadenza, non verrà rinnovato.

Korpela lascia la Roma, il post su Instagram

Parliamo di Korpela, finlandese, che è arrivata l’estate scorsa alla corte di Alessandro Spugna. Portiere di esperienza che si è alternata in più di un’occasione con Ceasar. Ma la titolare è stata sempre la numero uno della nazionale rumena. Korpela, quindi, è un’altra che lascerà questo gruppo che l’anno prossimo avrà il compito, di nuovo, di vincere in Italia e andare avanti il più possibile in Europa. La Roma, in Champions League, giocherà solamente uno spareggio, evitando il quadrangolare che l’anno scorso, ad esempio, ha fatto fuori la Juventus. Ecco, infine, cosa ha scritto sui social Korpela.

“Grazie Roma. Sono così incredibilmente grata per il tempo trascorso insieme qui, per tutti i ricordi meravigliosi e soprattutto per tutte le belle persone che ho incontrato. Non ti dimenticherò mai. Grazie alle mie compagne di squadra, all’allenatore e allo staff, siete stati molti importanti per me e mi avete reso una giocatrice e una persona migliore. Grazie, adorabili tifosi della Roma. Vi amo e ho sempre voluto darvi il massimo”. Il post non lascia davvero spazio a nessuna interpretazione.