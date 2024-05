Probabili formazioni Empoli-Roma: De Rossi senza dubbi

Probabili formazioni Empoli-Roma, le possibili scelte di Davide Nicola e Daniele De Rossi in vista del match del Castellani

La Roma si appresta a scendere in campo oggi per l’ultima giornata della Serie A 23/24. Una stagione piuttosto complicata per i giallorossi, che sotto la guida dell’ex tecnico José Mourinho erano scivolati addirittura in nona posizione. Questo fu il fattore decisivo che portò poi al definitivo addio allo Special One, esonerato in favore di Daniele De Rossi.

Sotto la guida del nuovo allenatore sembrava poter essere invertito il trend negativo che aveva momentaneamente allontanato la rosa dagli obbiettivi stagionali. La formazione capitolina è ancora in corsa per un posto in Champions, ma tutto dipenderà dall’Atalanta, che in caso dovesse andare oltre il quinto posto metterebbe la parola fine alle chance dell’accesso in coppa.

De Rossi costretto ad operare alcuni cambi a causa delle espulsioni di Lukaku e Paredes, mentre dall’altra parte anche Nicola si vede costretto a sopperire ad una assenza a centrocampo. Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista del match in programma allo Stadio Castellani.

Probabili formazioni Empoli-Roma: doppia assenza per De Rossi

Poco da chiedere alla Roma per l’ultima giornata della Serie A 23/24. Per la qualificazione in Champions dipenderà tutto dai risultati dell’Atalanta, con la vittoria nell’ultimo turno contro il Genoa nel frattempo i giallorossi blindano il sesto posto, lasciandosi così alle spalle i rivali della Lazio.

Da un lato la Roma allenata da Daniele De Rossi, che dovrà sopperire alle assenze di Lukaku e Paredes, entrambi i calciatori infatti saranno assenti perché dovranno scontare la squalifica rimediata durante l’ultima gara casalinga. Probabile dunque l’impiego di Bove e Abraham dal primo minuto, con Dybala ed El Shaarawy a completare il tridente.

Sulle fasce dovrebbero esserci ancora Celik e Spinazzola, con la coppia di centrali formata da Mancini e Ndicka. Dall’altro lato Nicola che cerca una vittoria in chiave salvezza, e che dovrà fare a meno di Grassi a centrocampo, con Marin e Bastoni che andranno a coprire rispettivamente il ruolo di mediano e di mezz’ala. Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida di oggi:

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Bastoni, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All. Nicola

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. De Rossi