Super offerta e addio Chiesa: epurazione Juve, colpo gobbo Roma

Le indiscrezioni sul futuro di Federico Chiesa non accennano a placarsi. La Roma monitora la situazione a fari spenti: la posizione della Juventus

Autore di una stagione caratterizzata da molte luci e qualche ombra, Federico Chiesa è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati in questo frangente.

Con l’addio di Massimiliano Allegri, nel cui scacchiere tattico ha sempre faticato ad esprimere tutte le sue qualità, le chances di una permanenza all’ombra della Mole dell’ex Fiorentina sono in drastico aumento. Vero è, però, che il contratto in scadenza nel 2025 impone scelte oculate non solo alla dirigenza bianconera ma anche al figlio d’arte. Nonostante le parti siano in costante contatto per provare a trovare il bandolo della matassa, fino a questo momento l’intesa totale tra le parti non è stata ancora raggiunta. Questo spiega il motivo per il quale a monitorare la situazione Chiesa ci siano diversi club, in Italia e all’estero. In tempi e in modi diversi, infatti, sia Milan che Roma hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Pur non avanzando ancora offerte ufficiali, i giallorossi e i rossoneri stanno agendo sul fronte Chiesa a fari spenti, valutando margini di manovra.

Calciomercato Roma, Chiesa-Juve al punto di svolta: con un’offerta importante lascia Torino

Insomma, la situazione Chiesa è assolutamente fluida e potrebbe “implodere” da un momento all’altro. A tal proposito, è da attenzione una delle ultime analisi formulate dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca sul suo profilo.

Secondo quanto riferito da Mecca, infatti, Federico Chiesa sarebbe il calciatore più sacrificabile per la dirigenza juventina. In un’estate che dovrebbe essere monopolizzata dalla parola cambiamento sia in entrata che in uscita, di fronte ad un’offerta giudicata congrua dalla “Vecchia Signora” Chiesa potrebbe fare le valigie e lasciare Torino.

A fronte di cessioni importanti, la Roma avrebbe quindi delle chances per provare ad inserirsi. La concorrenza, però, non manca e si preannuncia molto nutrita, visto che diversi club della Premier hanno da tempo messo gli occhi sul gioiello italiano. Staremo a vedere cosa succederà.