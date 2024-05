Zirkzee al posto di Lukaku: Conte ribalta la Serie A

Dopo oltre un anno di stop Antonio Conte sembra pronto per tornare in panchina nel campionato italiano. Ecco la lista degli acquisti del tecnici pugliese: ribaltone Zirkzee-Lukaku.

L’ultima giornata del campionato italiano apre il valzer delle panchine in Serie A. Tante squadre stanno cambiando la guida tecnica in vista della prossima stagione, con una serie di novità imminenti che si rifletteranno anche sui movimenti del calciomercato estivo. Il Bologna ha già annunciato la separazione da Thiago Motta, il cui nome è da tempo accostato alla panchina della Juventus. L’ex centrocampista è stato artefice dell’impresa Champions League per il Bologna, trascinato in attacco dalle prestazioni di Joshua Zirkzee. Il futuro del centravanti olandese resta un’incognita, mentre il ritorno in Serie A di Antonio Conte potrebbe scompigliare le carte in tavola.

Il tecnico salentino è il profilo più caldo per la panchina del Napoli di De Laurentiis. La squadra partenopea chiude una stagione travagliata dal punto di vista sportivo, testimoniata dal triplo cambio in panchina e dalla decima posizione in classifica a novanta minuti dal termine del campionato. E la pista Antonio Conte è tornata ad essere la più concreta in casa azzurra, il pugliese è balzato in pole position dopo la possibile conferma di Gasperini all’Atalanta. Ed in caso di ritorno nel campionato italiano per l’attacco della squadra campana si è fatto il nome di Romelu Lukaku, vecchia conoscenza per il tecnico ex Juventus. Ma l’attaccante di proprietà del Chelsea non è l’unico profilo nel mirino dell’allenatore pugliese.

Conte al Napoli, la lista degli acquisti: spunta Zirkzee con Lukaku

Secondo gli ultimi rumors la firma di Antonio Conte col Napoli sembrerebbe dietro l’angolo e una conferma ulteriore la fornisce l’intermediario Gigi Iacomino, ai microfoni di “Il Sogno nel Cuore”. L’operatore ha svelato: “La firma di Conte dovrebbe essere imminente, un mio collega ha parlato con Stellini, storico secondo dell’allenatore.”

Per quanto riguarda la lista degli acquisti: “Uno tra Buongiorno e Skriniar per la difesa, Dorgu sulla fascia, Kessie per la mediana, Zirkzee, Lukaku o Boniface come post-Osimhen. Lunedì potrebbe chiudersi già tutto.” Non solo Lukaku dunque nei pensieri dell’attacco di Conte, che per quel che riguarda le cifre: “Le cifre si aggirerebbero intorno ai 6 milioni più bonus annui, con un superbonus di 3 milioni in caso di vittoria dello scudetto.”