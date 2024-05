Coppa Italia 2024/25, UFFICIALE: le avversarie della Roma

Comunicati ufficialmente i criteri con cui verrà generato il tabellone della Coppa Italia 2024/25. Quarti e semifinale di ferro per la Roma

A campionato sostanzialmente concluso si delinea il tabellone dell’edizione 2024/25 della Coppa Italia, con alcune possibili combinazioni da brivido. Nonostante si debba ancora giocare il recupero tra Atalanta e Fiorentina, la Lega Serie A ha annunciato ufficialmente i criteri da seguire per formare il potenziale calendario.

Secondo quanto è possibile leggere all’interno del comunicato ufficiale, la sfida tra Atalanta e Fiorentina – e quindi il potenziale terzo posto della Dea – non cambierà le carte in tavola, poiché la vittoria della Juventus in finale di Coppa Italia permetterà alla Vecchia Signora di giungere come testa di serie numero uno.

A seguire i bianconeri ecco l’Inter di Simone Inzaghi come seconda testa di serie. Subito dopo, in ordine, Milan (3), Atalanta (4), Bologna (5), Roma (6), Lazio (7), Fiorentina (8), tutte qualificare direttamente agli ottavi di finale.

I possibili incastri della Roma

La Roma di Daniele De Rossi, da testa di serie numero sei, affronterà agli ottavi colei che trionferà nella sfida tra 11esima e 19esima testa di serie e, nel caso in cui riuscirà a superare questa fase, potrebbe incontrare il Milan.

Dall’altra parte del tabellone (da cui uscirà il club che si incontrerebbe con Milan o Roma in semifinale) potrebbero invece scontrarsi ai quarti Lazio e Inter, il che rischierebbe di generare in semifinale o un derby romano o uno della madonnina. Queste che vi abbiamo appena citato (Milan, Roma, Inter e Lazio) sono tutte squadre appartenenti alla porzione destra del tabellone, mentre nel lato sinistro possiamo osservare Juventus, Atalanta, Bologna e Fiorentina.