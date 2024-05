Milan-Roma senza un big: assenza UFFICIALE

Milan-Roma senza un big: l’assenza è UFFICIALE così come ha comunicato il club. Ecco la decisione del nuovo allenatore. Motivi familiari non permettono la presenza

Non è ancora finita, perché c’è un altro match da giocare il prossimo 31 maggio. Un’amichevole dall’altre parte del Mondo, in Australia contro il Milan, che nel frattempo ha congedato Stefano Pioli che non sarà al seguito della sua ex squadra dopo l’addio dei giorni scorsi. Al suo posto in panchina, è ufficiale, ci sarà Daniele Bonera.

Intanto i rossoneri hanno comunicato quelli che sono i convocati per questo match. E anche in casa Roma c’è attesa di capire su chi punterà Daniele De Rossi. Magari potrebbe pure arrivare qualche indizio di mercato se qualcuno o meno dovesse prendere l’aereo o rimanere a terra. Vedremo, ormai è questione solamente di ore e niente di più e in tutto questo come detto i lombardi hanno già diramato la lista dei propri convocati. Che andiamo a vedere insieme.

Milan-Roma, fuori Leao

La notizia principale è che non c’è Rafa Leao. Nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato all’Arabia Saudita con qualche club che potrebbe, a quanto pare, pagare la clausola rescissoria del giocatore e riempirlo d’oro nel corso dei prossimi anni. Non sappiamo quanto questa possibile, e difficile, operazione di mercato possa andare in porto. Però non ci sarà. Ufficialmente per motivi familiari come comunicato dai rossoneri. Ci sarà invece Giruod, al suo ultimo ballo in rossonero, prima di andare a giocare in MLS. Mentre in trasferta non ci sarà Kjaer: anche lui ha detto addio sabato notte nella sfida contro la Salernitana.

PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor.

Allenatore: Daniele Bonera